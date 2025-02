Morena, el orgullo de su nepotismo

Evelyn Salgado y Félix Salgado Macedonio.

Desde que se dio a conocer la iniciativa contra el nepotismo y la no reelección se detectaron resistencias fuertes al interior de la coalición oficial. Y es que varios de los notables ya habían hecho planes, incluso erogaciones, para perfilarse a tomar el lugar de sus parientes en puestos de elección popular. No sabían cómo decirle que no a la presidenta; que es, dicen, su jefa política, de modo que le dijeron que sí, pero no dijeron cuándo.

Por lo pronto para la siguiente elección federal, la del 2027, no. Igual y para la del 2030, pero como de aquí a ese lejano año pueden pasar muchas cosas, incluso que la iniciativa se traspapele y nadie se vuelva a acordar de ella. En varios clanes hay carnaval por la posposición. Por ejemplo, en Guerrero, Félix Salgado, a quien le dicen el Toro sin Cerca, por algo será, está de plácemes porque se abre de nuevo la posibilidad de que tome el lugar de su hija, Evelyn, en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo.

De igual forma en Zacatecas se asfaltó el camino para que otro integrante del clan Monreal sea gobernador del estado, porque sostienen que el poder de la entidad lo tienen escriturado hasta la siguiente glaciación. Si no hay un cambio faltará poco para que, también puestos del más alto nivel, digamos la Presidencia, se herede y nos convirtamos en una monarquía región 4T. ¿Qué dirá la promotora de la iniciativa? Que lo importante es la unidad del movimiento y que eso, lo del nepotismo, puede esperar turno. Morena está orgulloso de su nepotismo.

Cifras con resonancia en Washington

El gabinete de Seguridad rindió un informe unos días antes de que concluya la pausa impuesta por Donald Trump para imponer aranceles si no se registran avances significativos en materia de migración y tráfico de drogas, en particular fentanilo.

Como no hay un parámetro preestablecido no se sabe qué le parece suficiente a Trump para que conceda otra pausa o para que deje caer la guillotina de los aranceles, lo que puede descarrilar la economía de América del Norte.

Las cifras presentadas suponen, desde mi perspectiva, un avance significativo al que no se le debe regatear reconocimiento. Del 1 de octubre 2024 al 23 de febrero de 2025 se han detenido 13 mil 139 personas por delitos de alto impacto; se han asegurado 6 mil 582 armas de fuego; más de 112.8 toneladas de droga, incluyendo mil 260 kilos y 1 millón 324 mil 924 pastillas de fentanilo. Los aseguramientos de droga representan una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 300 mil millones de pesos. Además, hay una reducción importante el número de homicidios dolosos

Se han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 13 estados; se han asegurado 482 mil 41 litros y 118 mil 732 kilos de sustancias químicas; 352 reactores de síntesis orgánica, 162 condensadores y 77 destiladores.

El logro más relevante no es fácil de expresar en cifras, pero significa un cambio cualitativo en el combate contra la delincuencia organizada en el país y es el debilitamiento del Cartel de Sinaloa, cuyos mandos más notables andan a salto de mata, o más bien reptando por túneles para escapar de las autoridades.

¿Todo esto será suficiente para aplacar a Trump? La verdad nadie tiene la respuesta. El presidente de Estados Unidos hace sus cálculos políticos personales. Si dentro de un par de días concluye que tiene que dar un manotazo sobre la mesa en forma de aranceles para tener contento a su electorado que como en el Circo Romano le pide sangre, lo hará, aunque los quite un par de meses después. Lo relevante, que nadie lo olvide, es la puesta en escena.