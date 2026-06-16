Las dueñas de la palabra

Libro

La historia suele recordar a los conquistadores, a los gobernantes, a los hombres que ocuparon los espacios del poder visible. En junio, mes que celebra la inclusión y la diversidad de las experiencias humanas, vale la pena recordar que durante siglos hubo mujeres cuya existencia misma fue una forma de desafío. La primera de ellas aparece en el amanecer mismo de la civilización. Enheduanna vivió hace más de cuatro mil años en la antigua Mesopotamia. Hija del rey Sargón y suma sacerdotisa, habitó una época en la que el poder se escribía con nombres de hombres. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Aquella mujer decidió colocar su firma en sus propios textos, constituyendo una revolución silenciosa. Por primera vez en la historia conocida, una autora afirmaba que esas palabras tenían dueña. Sus himnos dedicados a Inanna no solo expresaron lo sagrado, también fortalecieron la estabilidad política de un imperio y demostraron que la literatura podía influir en el destino de los pueblos, mucho antes de que existieran las grandes tradiciones literarias de Occidente.

Siglos después, en la isla de Lesbos, Safo de Mitilene escribió versos que aún conservan la temperatura de una emoción humana. En una época donde las voces femeninas eran casi inexistentes en los registros, su poesía habló del amor, del deseo, de la belleza y de la ausencia con una honestidad conmovedora. Platón la llamó la Décima Musa porque reconoció en ella una grandeza reservada para muy pocos creadores. Sus versos defendieron el derecho de las mujeres a existir en el centro de sus propias historias. El amor que expresó a otras mujeres atravesó los siglos con una fuerza tan profunda que su nombre quedó unido para siempre a una identidad y a una manera de sentir.

La Edad Media ofreció pocos espacios para las mujeres que deseaban participar de la vida intelectual. Christine de Pizan decidió ocupar uno de ellos. Tras enviudar, encontró en la escritura el sustento para su familia y la razón de su independencia. Cada libro suyo fue una respuesta a una época empeñada en presentar a las mujeres como seres inferiores. En La ciudad de las damas imaginó una comunidad construida sobre la inteligencia, la virtud y el talento femenino. Aquella visión poseía algo profundamente subversivo. Cristina se atrevió a imaginar otro mundo en el que la literatura se convirtiera en un instrumento de justicia.

Esa misma convicción aparece siglos más tarde en Sor Juana Inés de la Cruz. En el convento encontró un espacio para estudiar, escribir y pensar, y se convirtió en la voz más destacada del Barroco en Hispanoamérica. En su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz defendió con valentía el derecho de las mujeres al conocimiento. Desafió una estructura de poder que intentó reducir su libertad intelectual y la despojó de sus más 4 mil libros, su mayor tesoro. Sin embargo, tras su muerte aparecieron ocultos en su celda ciento ochenta libros e instrumentos musicales. El conocimiento sobrevivió escondido, protegido con terquedad amorosa, esperando el momento de volver a la luz.

María Moliner prolongó esa misma batalla en el siglo XX desde la soledad de su escritorio. Durante quince años ordenó, definió y explicó el idioma español con una dedicación casi heroica. El resultado fue un diccionario de más de tres mil páginas. Paradójicamente, la mujer que enriqueció el español como pocos jamás obtuvo un asiento en la Real Academia Española. En el final de su vida, la enfermedad fue apagando su memoria y su lenguaje, como si la historia repitiera una última ironía sobre quien había dedicado su existencia a defenderlos. Entre ellas queda una línea común que atraviesa siglos. La palabra como espacio conquistado frente a la exclusión, la escritura como prueba de presencia en un mundo que intentó negarlas.