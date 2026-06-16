T-MEC

Mientras buena parte de la atención pública se concentra en la próxima revisión del T-MEC, hay movimientos que ocurren fuera de los reflectores políticos, pero que podrían resultar igual o más trascendentes para el futuro económico de la región.

El gobierno de Donald Trump ha acelerado una redefinición de prioridades económicas y comerciales en los Estados Unidos. Más allá de la retórica política, la visión empresarial que caracteriza al mandatario estadounidense apunta a fortalecer la competitividad de su país mediante ajustes estratégicos que permitan atraer inversión, ampliar mercados y consolidar cadenas de suministro más eficientes. En ese escenario, las organizaciones capaces de tender puentes entre gobiernos, inversionistas y empresas adquieren mayor relevancia.

Es precisamente ahí donde el United States Foreign Trade Institute (USFTI), encabezado por George Alessandri, busca posicionarse como un actor de peso en la relación económica continental. Con más de tres décadas de experiencia en comercio exterior y una red de operación que alcanza 44 países, el organismo ha encontrado en México un aliado estratégico mediante su asociación con OSN Global Capital, firma especializada en banca de inversión y financiamientos estructurados, dirigida en nuestro país por Eric Jonsson.

Esta sinergia busca identificar oportunidades de inversión que permitan generar crecimiento económico tanto para Estados Unidos como para sus socios regionales. Se trata, en esencia, de una forma de diplomacia empresarial que busca convertir los cambios geopolíticos en oportunidades concretas de negocio.

En el caso de México, la revisión del T-MEC obligará al sector privado a buscar nuevos espacios de crecimiento y diversificación. En un entorno global caracterizado por tensiones comerciales, relocalización de inversiones y competencia por capitales internacionales, contar con plataformas que faciliten el acceso a proyectos de gran escala puede representar una ventaja competitiva importante.

Ante esta nueva etapa de integración económica regional, el sector empresarial mexicano no debe permanecer como espectador. Porque mientras los gobiernos negocian tratados y discuten aranceles, son las inversiones las que terminan definiendo quiénes ganan y quiénes pierden en el tablero económico internacional.

PRUEBA DE FUEGO PARA LA CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el pasado fin de semana, la Central de Ciclo Combinado de la CFE en Colima con una inversión de 347.45 MDD. Esta inyección de recursos tiene por objeto sumar 357 MW a la planta con nueva infraestructura. El complejo ubicado en Manzanillo beneficiará a 800 mil usuarios

La decisión del gobierno federal de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que dirige Emilia Calleja Alor, llega en un momento clave. Las olas de calor, el incremento sostenido en la demanda energética y la llegada de millones de visitantes por el Mundial han colocado al sistema eléctrico nacional bajo una fuerte presión. Aunque la CFE ha logrado evitar apagones masivos, los márgenes de reserva son cada vez más reducidos y regiones como el norte del país ya muestran señales de saturación.

El verdadero desafío no está en los discursos ni en los cambios legales que devolvieron protagonismo a la CFE, sino en demostrar que la empresa pública puede responder con eficiencia al crecimiento de la demanda y a la llegada de nuevas inversiones productivas. La soberanía energética no se mide por decretos, sino por la capacidad de mantener encendido al país cuando más lo necesita.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com