Las cuentas de la CNTE

CNTE (DianaCZ)

A los profes de la sección 22 de la CNTE no se le dan las matemáticas limpias. Primero el manoseo para convertir una votación que perdieron en una ajustada victoria. Luego, omitir la realidad magisterial de Oaxaca en su intento por hacer pensar que la huelga tiene un gran respaldo.

Veamos.

Total de docentes en Oaxaca: 85 mil.

Total de maestros que participaron en la consulta del fin de semana para definir si el paro sigue: unos 12 mil 500 (difícil saber el número exacto luego del hurto de votos), apenas el 14 por ciento del total. Con todo y votos robados, 6 mil 337 apoyaron que siga el paro y el plantón en la CDMX. Un poco más de 7 por ciento del total de maestros.

Y la diferencia, después del robo de votos, con la que se decidió que la huelga siga, es de 175 votos totales: 0.02 por ciento del magisterio oaxaqueño.

Y sobre cultura, patrimonio y la CNTE…

En ocasiones el asunto queda como secundario por la aparición de vandalismos violentos… pero lo cierto es que Palacio de Bellas Artes deberá ser objeto de una delicada restauración luego del paso de la CNTE.

Apenas hace un par de meses este monumento artístico y símbolo de la Ciudad había recibido un minucioso programa de limpieza profunda y restauración especializada; claro, por el mundial se había programado, pero la intención era que la edificación luciera impecable en los próximos años.

Integrantes de la Coordinadora vandalizaron desde el miércoles pasado la fachada y diversos elementos arquitectónicos del Palacio de Bellas Artes. El trabajo fue en vano.

Ojo sobre empresario tamaulipeco

El gobierno de Tamaulipas salió a ponerle un alto al empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez, quien ha intentado circular información contra la familia del gobernador Américo Villarreal. El consejero jurídico estatal, Marco Antonio García Barrientos, desmintió las versiones difundidas por el empresario en medios nacionales y dejó claro que hay un litigio que, como debe ser, se ventila en los tribunales y no en campañas mediáticas.

Llama la atención que un asunto con más de tres años de antigüedad sea amplificado en medios, más aún cuando, según la versión oficial, existe un proceso abierto por presuntas irregularidades cometidas durante el desahogo judicial del caso (algo que el empresario ha omitido).

Detrás de los esfuerzos por golpear al gobierno tamaulipeco y a su mandatario habría algo más que una disputa empresarial: Personas familiarizadas con el caso apuntan hacia un personaje que reside en Texas, pese a contar con órdenes de aprehensión y una solicitud de detención con fines de extradición a México.

Puebla le mete lupa a tribunales

Puebla se convirtió en sede de la presentación del Tablero Justicia Centrada en las Personas, una herramienta que busca evaluar el desempeño de los tribunales a partir de la experiencia ciudadana. Así lidera estrategia nacional para medir la atención ciudadana en juzgados.

El gobernador Alejandro Armenta Mier tiene fe en que este mecanismo puede servir de modelo nacional, pues impulsa un nuevo modelo de justicia enfocado en accesibilidad, cercanía, trato digno y mejora continua de los servicios judiciales (lo que se buscaba con la reforma en este Poder).

“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, subrayó Armenta al respacto.

Jalisco tendrá en Instituto Electoral sólido en 2027

Tras la renuncia de la presidenta del organismo electoral jalisciense hay que hacer varias aclaraciones.

En primera instancia, la renuncia decidida por la ahora ex presidenta y comentada personalmente a la Presidenta Concejera del INE, no pone en jaque al instituto estatal, pues el trabajo de sus consejeros, incluyendo a la propia Paula Ramírez Höhne han hecho que, como muchos organismos más de este tipo en otras entidades, haya solidez institucional suficiente para afrontar estos casos.

La renuncia no detiene procedimientos en curso por acusaciones contra consejeros de Jalisco (así que una cosa no se liga a la otra); los expedientes serán analizados y dictaminados.

Todo esto indica que el Sistema Nacional Electoral de 2026 no es el mismo de hace una década. En general, hay confianza en que las instituciones estén diseñadas para que los procedimientos dependan de las reglas y no de las personas.