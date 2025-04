Riesgo de recesión por diseño presiona a economía mexicana

Economía a la baja

Luego de que el gobierno de Donald Trump impuso lo que llamó aranceles recíprocos a un grupo de países con los que considera injustos los déficits comerciales, la economía estadounidense observa un desafío entre el gobierno del presidente y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En la mesa de análisis El Impacto de los Aranceles de Trump en la lucha contra la desigualdad, organizado por Revista Fortuna, Luis Monroy, doctor en Economía y Diego Castañeda, doctor en Historia, coincidieron en que Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense, enfrentará una gran presión por parte de Donald Trump que podría llevarlo a no ser ratificado por un periodo más en su cargo. Powell se ha pronunciado ya respecto al impacto de los aranceles que el mandatario decretó a través de órdenes ejecutivas, gracias a una ley que Trump ha invocado para argumentar que el país vive una situación de guerra comercial, explicó Monroy. Sería, entonces, una rebelión en el Partido Republicano la que podría promover que el Poder Legislativo, que el Congreso de Estados Unidos recuperara el control de las leyes que decretan aranceles. Este lunes, que volvió a ser negro en los mercados de valores, Powell y la Junta de la Fed analizaron las implicaciones de esta recesión por diseño reiterando que siguen las presiones inflacionarias y que con los aranceles se agudizarán. Para el presidente de la FED, los aranceles de Trump generarán presiones inflacionarias y menos crecimiento, por lo que, dijo, el banco central se mantiene alerta. Luis Monroy Gómez Franco dijo que, claramente, los aranceles no son recíprocos sino una respuesta a los déficits comerciales, lo que estaría contribuyendo a restarle eficiencia a las economías mientras aumentan las presiones sobre el Banco de la Reserva Federal. “No son, estricto sentido, aranceles recíprocos en ninguna forma, sino que están determinados por el déficit comercial de cada país y esos déficits comerciales no están determinados por las políticas comerciales sino por el nivel de desarrollo de cada país y las ventajas competitivas.”, dijo Luis Monroy, profesor de University of Massachusetts, Amherst. Sobre este punto, Diego Castañeda, doctor en Historia en Economía por la Universidad de Upsala de Suecia, estimó que si Estados Unidos está dispuesto a corregir sus desequilibrios tendría que estimular el ahorro productivo. Además, aseguró que Trump ha diseñado esta estrategia como si estuviera en una economía de hace varias décadas. Destacó que la caída en los mercados de valores se traducirá en la concentración de la riqueza en activos más seguros. En el mediano y largo plazo, Castañeda coincidió en que los aranceles le están restando eficiencia a la economía y que esas pérdidas de eficiencia se traducen en desempleo, inflación, precios más altos. Monroy Gómez Franco, con un enfoque más pesimista sobre el impacto, aseguró que los aranceles tienen un efecto regresivo y la incidencia del arancel recae sobre el consumidor y en un escenario en donde se deja de distribuir demanda, los productores locales tienen incentivos para elevar precios a nivel ligeramente inferior al producto importado en el mercado local. Sobre el impacto de la caída en el mercado de valores en el combate a la desigualdad, Monroy Gómez Franco recordó que en la caída de 2008 los fondos de pensiones tuvieron minusvalías importantes que dañaron el patrimonio de los trabajadores. Así, una caída en los mercados de valores no sólo impacta en los fondos de los más ricos sino en el patrimonio para el retiro de los trabajadores.

Impacto para México

A México, al amparo del T-MEC que languidece, los analistas estiman que podrían generarse oportunidades de inversión siempre y cuando se logren cuadrar las necesidades de energía, infraestructura y seguridad que necesita el capital para fluir y anclarse en las cadenas de suministro que podría dejar libre China. Hasta ahora, sin embargo, el riesgo de una recesión colocará a México, a su gobierno, a las finanzas públicas en una situación compleja limitando los recursos para el desarrollo social, en primera instancia, y después del desarrollo de proyectos e incentivos para atraer la inversión.

ViX, desapariciones y periodismo de investigación

Baja el nombre de Anatomía del mal, el caso Rangel, en la plataforma ViX la audiencia que gusta del periodismo de investigación podrá encontrar una detallada indagatoria sobre un caso de desaparición forzada. Enfocada en el caso de Héctor Rangel, el cual es un reflejo de la crisis de desapariciones que se vive desde hace 15 años en México, este trabajo periodístico aprovecha el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial. La investigación presenta entrevistas con familiares, autoridades y los propios perpetradores que narran complicidades, crímenes y relatos inéditos. Las cuatro partes de la investigación documental estarán disponibles en ViX.

