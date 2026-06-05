Una nueva esperanza para tener un Mundial sin CNTE se ha dado a partir de la propuesta de Martí Batres, director general del ISSSTE. El ofrecimiento es dotar de mayor solidez a Pensionissste, en torno al cual se aglutina la inconformidad de prácticamente todos los profesores movilizados.

Y a esto, la SEP ha agregado la oferta de desaparecer, por fin, la Unidad del Sistema para La Carrera de las Maestras y los Maestros, un vestigio de la reforma educativa generada en tiempo de Peña Nieto y que inexplicablemente alguien en el legislativo se olvidó de eliminar.

Ya sin los exámenes de verificación de conocimientos y actualización pedagógica a la que se sometía a los profes de primeria y secundaria en el sexenio de 2012-2018, esta oficina sigue operando (porque la ley se lo marca), sistemas de seguimiento que los profes sólo ven como carga burocrática y, también, como un eventual pretexto para cancelarles o retrasarles promociones.

Líneas celulares verdaderas

Un efecto positivo del registro de líneas de celulares es que se está generando un seguimiento más efectivo de las empresas del sector. En efecto, todos vimos como en tiendas de conveniencia o tiendas departamentales se entregaban chips con mucha facilidad, aunque en realidad era muy baja la posibilidad de que estas líneas entraran realmente en funcionamiento.

La empresa, por su parte, cumpliendo la ley, informaba que esas líneas habían sido entregadas a usuarios y eso modificaba su presencia formal en el mercado. Debemos recordar que en este sector clasifica a los proveedores de servicio por su tamaño (el más alto y con mayor porcentaje de infraestructura y clientes es considerado preponderante y suele brindar servicios de conectividad a otras empresas de menor tamaño).

Con el avance del registro, el tamaño real de cada empresa es detectable, pues se están descartando las líneas entregadas que nunca se echaron a andar.

Un efecto positivo, poco visible, pero muy positivo.

Mahahual, un nuevo esquema de desarrollo

El megaproyecto turístico en Mahahual está muerto y enterrado, pero no así el aprendizaje que diferentes sectores del país deben realizar. Luego de una visita de la Secretaria de Medio Ambiente federal, Alicia Bárcena, a la zona, lo que ha encontrado es un consenso en plantear un desarrollo turístico respetuoso de la naturaleza.

En efecto, empresarios, gobierno local y dependencia federales se han declarado invariablemente a favor del desarrollo económico (y el proyecto turístico de Mahahual era extremadamente relevante en este sentido), pero no se puede hipotecar el futuro ecológico pensando en los empleos y la derrama económica del momento.

Balance entre factores, es lo que todos los sectores han declarado apoyar en futuras inversiones.

Guadalajara, un ejemplo mundialista

Aunque en Guadalajara se registra también cierta ausencia de pasión premundialista, debemos reconocer que las autoridades estatales y locales tuvieron éxitos que resultan ejemplares en materia de movilidad.

El secretario de Transporte estatal Diego Monraz, debe haber visto con satisfacción la primera salida en la llamada Línea 5 que conecta al aeropuerto internacional de Guadalajara con el resto del sistema de movilidad urbano, incluyendo al tren ligero (el metro tapatío).

No sólo eso, pues el sistema de conexión para usuarios de Uber permitirá que esta plataforma esté disponible para quienes llegan al aeropuerto internacional. Es un combo de movilidad que se antoja para muchas otras ciudades.