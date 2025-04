¿De qué sirve la prohibición constitucional contra el maltrato a los animales?

Perros (Crisanta Espinosa Aguilar)

“Los perros son nuestra unión al paraíso. No conocen el mal ni los celos ni el descontento. Sentarse con un perro en la ladera de una montaña en una tarde gloriosa es volver al Edén, donde no hacer nada, no era aburrido: era paz”

Milan Kundera

Escritor, dramaturgo y poeta checo

1929-2023

Cuánta celebración y alharaca provocó que en LA CONSTITUCIÓN, la ley madre de la República Mexicana, quedara expresamente prohibido el maltrato a los animales por cuanto, además, al Estado mexicano se le responsabilizó con el DEBER de GARANTIZAR “la protección, el trato adecuado (¿?), la conservación y el cuidado de (a) los animales…”, pero como de burla, se han venido dando uno tras otro casos ya no digamos que de maltrato, sino hasta de evidente crueldad con premeditación, alevosía, ventaja y hasta por omisión, que no sólo han provocado lesiones particularmente a equinos y perros, sino que han causado su dramática, agónica y dolorosa muerte dejando a su paso, para peor, víctimas colaterales. A cada que algo así sucede, no dejan de venírseme a la mente las palabras que en más de una ocasión me repitiera el querido MVZ Leonel Pérez Villanueva advirtiéndome que me fijara bien como todo lo que acontecía a los canes -particularmente en aquellos socialmente abandonados- terminaba reflejándose en la humanidad y créaseme que no ha fallado su observación, dado lo cual, nunca es ni será exagerado reclamar, exigir justicia y exhibir el maltrato, la crueldad y hasta el descuido hacia los compañeros de Planeta partiendo, si se quiere, de que son acciones encaminadas a replicarse entre la sociedad humana comenzando por los seres más débiles de esa cadena como son los menores y los adultos mayores, sin omitir a quienes presentan discapacidades, puesto que el violentador siempre actuará apostándole a donde menos pierda y siempre actuando bajo la fuerza de su resentimiento, y como así, hace unos días tuvimos el CASO CUCHUFLETA que se dio, para no variar, en el Estado de México, concretamente en Ecatepec, donde una hermosa perrita dio a luz a varios cachorritos, buscando para ello el lugar más seguro donde atenderlos y, claro, ese fue el hogar que conocía dentro de un vecindario difícil pero que en general la respetaba y quería, pero donde topó en un mal día con su desgarradora muerte a machetazos que le propinó un asqueroso desequilibrado que mientras la descuartizaba -ante la mirada y los gritos de una vecina que trataba de impedirlo y que incluso fue amenazada hasta con balazos, según declaró- le gritaba: ahora sí te vas a morir maldita y… solamente porque postrada para amamantar a sus 5 cachorritos estorbó el paso del energúmeno que vengó su enojo, frustración y mala vida sobre esa criatura que dejó huérfanos a CHOCOLATA, PULGUITA, TÍMIDO, OREJITAS y GORDITA que ahora se debaten entre la vida y la muerte de la que medio se salvaron al quedar protegidos por el cuerpo de su mamita. ¿Qué sigue a esta infamia? Que la organización Seres Libres gracias a Dios fue etiquetada cuando el asunto se viralizó en las RR SS acudiendo en cuanto les fue posible tanto a rescatar a los cachorritos como para interponer la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México-Centro de Justicia La Paz, donde esperemos que por el bien de todos den inmediato acceso a la investigación y ejemplar castigo al bruto que en sus cabales dio muerte violentísima a la perrita, aterrando para siempre a sus hijitos, presentes durante el hecho. Al respecto…

Ya es tiempo de que sobre este preciso tema agarre las riendas la profesora Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México, no sólo haciéndose presente con palabras solidarias y mostrando dizque indignación hacia situaciones de maltrato animal, sino “sugiriendo” (a modo PresidentA Sheinbaum) lo que corresponde hacer, partiendo de que el territorio hoy a su encargo bate récord en crueldad animal, no omitiendo recordarle que incluso es obligación del Estado poner remedio a estos conflictos pre-vi-nién-do-los y promoviendo castigo ejemplar (bajo Derecho) a los autores, peeeero, asimismo en este tema aportando los costos de los huerfanitos hospitalizados en la Clínica Veterinaria Medican con tel. 55 58 56 45 37, cuya clabe interbancaria es: 1274 3700 1331 937355 en Banco Azteca o bien, apoyando directamente a la virtuosa organización rescatista Libertad Animal, A. C., cuya clabe es 012 445 00118636168 4 y/o cuenta bancaria la 011 863 6168 en BBVA (Bancomer).

Los datos anteriores igual valen para cualquier persona que quiera contribuir. De un peso en adelante todo suma. ¡Sumémonos!

producciones_serengueti@yahoo.com