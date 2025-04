A 30 días de la elección del 1º de Junio. Puntos a considerar.

Mtra. Karina Ivonne Vaquera Montoya Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México

Crónica Electoral Mexiquense Espacio informativo del proceso judicial extraordinario 2025

Nos encontramos a 30 días de la jornada electoral de un proceso electoral extraordinario en el que se renovaran 881 cargos del Poder Judicial a nivel federal. Son cargos muy relevantes por las facultades que tienen quienes los ocupan y las controversias que resuelven en diferentes ámbitos y materias de especialización. Desde revisar que los actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no se vulneren los derechos humanos, revisar las inconformidades contra las decisiones de los jueces de distrito y jueces locales o de primera instancia como también se les conoce hasta aquellas controversias que tienen que ver con la materia electoral que incluye no solo las demandas de candidatas y candidatos, actores y actoras políticas, sino también de la ciudadanía que presenta juicios para la protección de sus derechos político – electorales cuando consideran que se vulneran sus derechos.El poder Judicial federal y local como ahora se sabe a partir de esta reforma y de la promoción y difusión que las instituciones electorales hacemos, tuvo muy pocas reformas, la última en el periodo de Ernesto Zedillo, en 1994 cuando el país se encontraba sumido en una gran crisis con el Levantamiento del Ejercito de Liberación Nacional y la ciudadanía exigía democratizar el país y sus instituciones.3 décadas tuvieron que pasar para que el Poder Judicial fuera reformado, un poder cuya esencia es resolver controversias y administrar de forma correcta y ética justicia para toda la ciudadanía. Contrario a ello, vimos durante el proceso de la tan controvertida reforma que fueron exhibidas omisiones y casos de corrupción que laceran a la sociedad de cualquier país y que fueron causa para su reforma.Se sumaron otros factores como la falta de credibilidad de la ciudadanía en este poder y un profundo desconocimiento de lo que realiza.Sin duda, existen un importante número de hechos que nos permiten ver que es necesario generar ajustes a este primer ejercicio y se sumarán más concluidos los cómputos; sin embargo, estoy convencida de que era necesaria una reforma, pues toda institución en la que no se ve hacia afuera y es endogámica necesariamente tendrá sesgos y fallas a la sociedad a la que poco o nada escucha.A un mes de nuestra cita en las urnas para ejercer un derecho humano fundamental como es votar, hay temas relevantes que deben seguir siendo parte de la conversación pública para que toda la ciudadanía mexicana, mexiquense y de todo el país conozca cómo se desarrolla la elección tanto federal como en las 19 entidades en donde también desarrollamos este proceso electoral.¿Qué se elige a nivel federal y en el Estado de México?

En el ámbito federal, toda la ciudadanía mexicana podrá votar por los siguientes cargos: 9 cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 Magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),15 cargos de Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 cargos de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 Magistraturas de Circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de Distrito.En el Estado de México, elegiremos a la persona que obtenga más votos para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 3 magistradas y 2 magistrdos que conformaran el Tribunal de Disciplina, a 30 personas que ocuparan una magistratura y a 55 que serán parte de los juzgados de primera instancia en materias civil, familiar y mixta. La entidad mexiquense cuenta con 13 millones 229, 292 votantantes, y el día de hoy 1º de mayo desde muy temprano, hemos iniciado con la distribución de las casi 53 millones de boletas que estarán disponibles para la ciudadanía. ¿Quién contara los votos?

La ciudadanía lo hará. En las 18 oficinas temporales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), denominados Consejos Judiciales Electorales, conformados por personal del instituto, capacitado pero también con la presencia de consejerías que son personas ciudadanas que representan a toda la ciudadanía mexiquense y que participan observando cada etapa que desarrollamos en vinculación con el INE.No habrá PREP pero sí tendremos disponibilidad de los resultados en la página web del IEEM a partir de las 22:00 hrs del domingo 1º de junio, mostrando actualizaciones periódicas hasta su conclusión y contaremos con replicadores oficiales. Estimado lector o lectora te invito a participar y ejercer tu derecho a sufragar. Vota es justo.