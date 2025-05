Crecimiento económico de México

Crecimiento economía

En el 1er. trimestre de este año 2025, la economía mexicana (PIB) creció el 0.6 % a tasa anual y el 0.2 % en forma trimestral respecto al último trimestre del 2024. Sin embargo, las actividades secundarias (industria) presentaron una contracción del (-) 0.3 % trimestral y hay que tener presente que éstas representan el 33 % del PIB. Las actividades terciarias que cuentan el 66.3 % del PIB y comprenden el comercio y los servicios, también cayeron en un (-) 0.3 %. Estas cifras no son alentadoras para lograr un crecimiento superior al del 2024, que fue del 1.2 % y un PIB per cápita similar al del 2017. Como referencia, en el 2024, tres estados reportaron un crecimiento anual superior al 4.5 % y otras tres entidades tuvieron una caída mayor en su economía. Cuando se den a conocer los datos publicados por el INEGI el 22 de mayo próximo respecto al crecimiento del PIB, se podrá evaluar si hay o no una recesión técnica, pero sí aparecerá un estancamiento en las actividades secundarias y terciarias. En este panorama definido por la incertidumbre, los datos del 1er. trimestre del 2025 no son alentadores, ya que la mayor parte de los aranceles de EU entraron en vigor a partir del 2º. trimestre de este año y al final de este trimestre será la elección del Poder Judicial en México lo que influirá en las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, ya sea positiva o negativamente. También es importante para que la economía crezca, que dentro las acciones del Plan México 2.0, se estimule la inversión pública-privada, mediante proyectos de coinversión. Un renglón importante debe ser la inversión de energía eléctrica. Actualmente la economía mexicana se encuentra en un 5.1 % por encima del nivel máximo avanzado antes de la pandemia (tercer trimestre 2018), pero debajo del máximo histórico del tercer trimestre 2024. En el PIB anual, solamente Guerrero, Zacatecas y Oaxaca tuvieron incrementos en su actividad económica (10.8 %, 5.1 % y 4.7 %) respectivamente. Quintana Roo, Campeche y Tabasco, mostraron el peor desempeño en términos anuales, con un (-) 16.9 %, (-) 14.3 % y (-) 9.9 %, respectivamente. En el 2020, el 1er. año de la pandemia, la economía nacional se contrajo un (-) 8.6 % anual. En el 2021, se recuperó parcialmente con un crecimiento del &,3 % (del piso que estaba). En el 2022, la economía avanzo un 3.7 % y en el 2023, su indicador señaló un crecimiento del 3.3 %. En el 2024, el PIB nacional creció en un 0.8 %, mientras que, en las tres décadas anteriores, el PIB había tenido un crecimiento sexenal del 2 %. Para que México tenga un desarrollo social y económico, el crecimiento de la economía debe ser sostenido a tasas por encima de la meta anual del 4.5 % y algo fundamental para que esto suceda, es la inversión privada, nacional y extranjera, la cual deberá crecer en relación a los años anteriores, ya que ésta, está dependiendo en buena medida a la posición fijada en los aranceles de los Estados Unidos. Los pronósticos de los analistas privados son de un crecimiento del PIB para este año, del 0.0%. Grave. P.D. NO HAY DESCANSO PARA MÍ EN ESTA VIDA, TAL VEZ EN LA PRÓXIMA. CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS. ¡MÉXICO ES PRIMERO! MAYO DEL 2025.