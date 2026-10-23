El eslabón que faltaba, por qué la nueva UIF pone a prueba la madurez antilavado de los distribuidores de autos

Hacienda y autoridades de EU refuerzan acciones contra finanzas del Cártel del Noreste

Hay fechas que separan el discurso del cumplimiento real. El 24 de septiembre de 2026 es una de ellas. Ese día la UIF publicó en el DOF dos resoluciones que, leídas con la superficialidad con la que muchos despachos leen los formatos, parecerán un mero ajuste técnico. No lo son. Es la pieza que faltaba para que dos obligaciones que llevamos meses discutiendo , la identificación plena del beneficiario controlador y el aviso de 24 horas, dejen de ser una buena intención y se conviertan en un campo XML que se envía o no se envía.

Les hablo desde los dos lados del mostrador. He diseñado y supervisado cumplimiento antilavado desde dentro del gobierno y también desde la trinchera privada, y les aseguro que la distancia entre lo que se escribe en una resolución y lo que ocurre en una agencia de autos es enorme. El lavado de dinero no llega con un maletín, se cuela en una operación que parece normal. Y el sector automotriz es un punto de observación privilegiado. La compraventa de vehículos nuevos y usados es actividad vulnerable por mandato del artículo 17, fracción VIII de la LFPIORPI. Los distribuidores que operan con habitualidad lo saben. Lo que muchos no habían dimensionado es que el nuevo formato de Avisos incorpora, en prácticamente todos los anexos, un bloque obligatorio de beneficiario controlador, nombre, RFC, CURP, nacionalidad y cuántas figuras jurídicas existen entre el cliente y la persona física que realmente está detrás. Para el distribuidor que vende una flota a una empresa, ya no basta con identificar a la moral compradora, hay que reconstruir la cadena hasta el humano que controla.

El segundo cambio es igual de relevante y más incómodo operativamente. El Anexo 14-A habilita la vía para los avisos de 24 horas por sospecha, hechos o indicios, incluso cuando la operación no se celebró. Piensen en el cliente que llega con un enganche en efectivo que supera cualquier lógica, que no puede explicar el origen de los fondos, que se retira. Antes, muchos distribuidores respiraban, no hubo venta, no hubo aviso. Ese respiro se acabó. El formato ya existe para reportar lo que no se concretó.

Y hay un tercer punto que suele pasar desapercibido, el acuse “rechazado” no libera de la obligación. Si el XML sale con inconsistencias, el aviso no se tiene por presentado. No basta con transmitir; hay que verificar el acuse, corregir y reenviar dentro del plazo. Es un cambio de disciplina, no de sistema.

Las fechas son claras, el nuevo formato de Avisos entra en vigor el 1 de junio de 2027, y el anterior deja de estar disponible el 1 de julio. Hay tiempo. Pero el tiempo en cumplimiento no se mide en meses de calendario, sino en meses de adecuación de expedientes, capacitación de personal de ventas y rediseño de cuestionarios KYC. El distribuidor que espere a mayo de 2027 para preguntar quién es el beneficiario controlador de su cliente corporativo llegará tarde.

Lo he dicho antes y lo sostengo, el cumplimiento que se queda en el manual no previene nada. Estos nuevos formatos son una oportunidad para que el sector automotriz demuestre que entiende eso. La pregunta no es si el XML se envía. La pregunta es si, cuando el sistema pregunte por el beneficiario controlador, el distribuidor tiene una respuesta documentada o un silencio incómodo.