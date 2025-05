Rubalcava: Un cambio de rumbo

Rubalcava

Lo que desde hace semanas le adelanté en esta columna, hoy es oficial: Guillermo Calderón deja la dirección del Metro de la Ciudad de México y en su lugar entra Adrián Rubalcava Suárez. El anuncio no sorprende, pero sí confirma lo que muchos dentro y fuera del sistema ya intuían: el Metro necesita más que conocimientos técnicos. Necesita gobernabilidad. En su comunicado, el gobierno capitalino agradece a Calderón su “excelente trabajo” en el Metrobús y menciona que llegó al Metro para encabezar su renovación y modernización. Pero llama la atención que esa parte —la del Metro— apenas se menciona, y sin ejemplos claros de logros. Porque si somos sinceros, la crisis del Metro no ha dejado de profundizarse: trenes fuera de servicio, estaciones deterioradas, fallas eléctricas, problemas sindicales y una gestión que, a pesar del conocimiento técnico, nunca terminó de cuajar. Por eso, el nombramiento de Adrián Rubalcava es interesante. No es un experto en movilidad, pero sí un político con experiencia y un administrador con buena reputación. Ha sabido enfrentar escenarios complejos y tomar decisiones difíciles. El Metro requiere justamente eso: una cabeza que sepa ordenar, coordinar, ejecutar… y escuchar. Seguramente habrá quien diga que el Metro necesita un especialista en transporte. Pero tras la experiencia con Calderón, queda claro que saber de movilidad no basta si no se puede administrar una de las instituciones más grandes y sensibles del país. Hoy, con Rubalcava al frente, el reto es enorme, pero también la oportunidad: no se trata de saber de trenes, sino de saber hacer que todo el sistema funcione. Y para eso, se requiere algo más que títulos: se necesita liderazgo. Por cierto: 1. DEPORTE. En Álvaro Obregón, el deporte se ha convertido en una herramienta para prevenir la violencia y reconstruir el tejido social. La estrategia parte de una premisa clara: ofrecer a niñas, niños y jóvenes alternativas reales para desarrollarse lejos de las calles y de las redes del crimen organizado. Con ese enfoque, el alcalde Javier López Casarín, ha impulsado programas como “Semillero de Campeones”, que busca apoyar a talentos locales en distintas disciplinas deportivas, así como abrir espacios para el acceso al deporte en zonas históricamente marginadas. A siete meses del actual gobierno, se han organizado competencias de alto nivel, incluyendo peleas de box con presencia internacional, y se han gestionado apoyos para que vecinos puedan asistir a eventos como el SpeedFest, en respuesta a la afición local por el automovilismo. Más allá del espectáculo, se trata de una apuesta por generar comunidad desde lo cotidiano: canchas, entrenamientos, disciplina… y oportunidades. 2. TURISMO. Coyoacán cerró con éxito su participación en el Tianguis Turístico 2025 y ya prepara los corredores turísticos rumbo al Mundial 2026. Tour-operadores internacionales, alcaldías capitalinas y empresas del sector mostraron interés en sumarse a esta ruta que busca posicionar a la demarcación como epicentro cultural durante la Copa mundialista. El alcalde Giovani Gutiérrez dejó claro: Coyoacán no solo tiene historia, tiene presente y mucho futuro turístico. 3. OJO. Mucho se ha hablado últimamente, tanto en la escena local como nacional, de una alcaldía en particular: Tlalpan. Esa misma de donde salió la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y donde tuvo su domicilio Andrés Manuel López Obrador. Y es que ahí, en Topilejo, Clara Brugada anunció la primera Utopía de la ciudad, y también fue donde Claudia adelantó que se construirá una línea del Cablebús. Nada parece casualidad, sobre todo porque la actual alcaldesa, Gaby Osorio —quien se hace llamar la “alcaldesa 24/7” por su ritmo de trabajo—, ha venido metiendo el acelerador con proyectos de alto impacto. Nos dicen fuentes cercanas que su apuesta no es solo para un gobierno de tres años, sino para consolidarse como un proyecto de largo aliento, ahora que su partido confirmó que la reelección en 2027 es una realidad. Aún es temprano para saberlo, pero todo apunta a que Tlalpan seguirá dando de qué hablar. Vivo la noticia, para contarle la historia @juanmapregunta