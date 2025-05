FOBAPROA (Toma de pantalla)

Ser honesto, no te traerá muchos amigos, pero siempre te traerá los correctos

El tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), regresó a tomar relevancia pública, ya que la Presidencia de la República lo ha mencionado en varias ocasiones durante la última semana.

Este fue un programa creado en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la finalidad de enfrentar posibles crisis financieras y proteger los depósitos bancarios. Su objetivo era capitalizar los bancos en crisis, asegurar la estabilidad del sistema financiero y evitar el descalabro económico del sector productivo.

En 1998, el Gobierno de Ernesto Zedillo propuso convertir en deuda pública los $ 552 mil millones de pesos ($ 65 mil millones de dólares) desembolsados en el rescate de los bancos de 1995.

Al cierre del año 2021, la deuda del FOBAPROA que incluyó los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y del Programa de Apoyo a Deudores, ascendió a $ 1 Billón 040,507 millones de pesos. Actualmente, 1 de cada 10 pesos registrados como deuda interna son de FOBAPROA.

Este pasivo no ha dejado de crecer, ya que al cierre del 2000 y septiembre del 2023 pasó de $705 mil millones de pesos a $1 Billón 705 mil millones de pesos. Este rescate bancario realizado en la década de los 90s ha significado un pago acumulado en interés por $ 946 mil millones de pesos.

A precios actualizados por la inflación, esta cifra ya supera los $ 2 Billones de pesos (marzo del 2025). Eato representa una 5ª parte del presupuesto federal del 2025, 4.5 veces lo destinado al sector educativo y más de 30 veces lo asignado a la salud. La deuda neta se ha reducido en más del 50 % en términos reales, sin embargo, se ha pagado más del doble en interés.

En mi apreciación, este rescate era necesario para salvaguardar los ahorros de cientos de miles de cuentahabientes en la Banca Privada. El punto difícil y con la poca información obtenida en ese momento, es que el 1 % de los créditos, representaba el 90 % del monto global del dinero prestado por la banca y en ellos y para ellos fue el rescate.

El resto de los deudores, las micro, pequeñas y medianas empresas, tuvimos que pagar nuestros adeudos, y otros, perder sus propiedades y negocios a consecuencia de la grave devaluación (20 de diciembre de 1994).

La salida de capitales en ese momento se estimó en un día $ 36 mil millones de dólares, ya que en ese momento la Secretaría de Hacienda dio información errónea y esto causó alarma.

En concreto, fue mal planeado este fondo y aún tenemos el adeudo. Algo similar sucedió en EU y el formato de rescate a las tres grandes armadoras automotrices de ese país (FORD, GM, CHRYSLER) fue el “comprarles” acciones de sus empresas por parte del Gobierno Federal con el compromiso que al darse la recuperación y la estabilidad de estas compañías, el gobierno se las regresaría.

Ese sí fue un apoyo sin costo al erario público y al país. Nada del otro mundo: te presto y a cambio me das acciones del negocio y cuando te recuperes me las liquidas y las tomas nuevamente.

Pd. Viaja y no se lo digas a nadie, vive una verdadera historia de amor y no le digas a nadie, vive feliz y no le digas a nadie, las personas arruinan las cosas hermosas.

Consuma lo hecho en México y estará dando trabajo a mexicanos

¡México es primero!

P.D VIAJA Y NO SE LO DIGAS A NADIE, VIVE UNA VERDADERA HISTORIA DE AMOR Y NO LE DIGAS A NADIE, VIVE FELIZ Y NO LE DIGAS A NADIE, LAS PERSONAS ARRUINAN LAS COSAS HERMOSAS.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! MAYO DEL 2025.