Transformación en acción

En Nezahualcóyotl soplan vientos de transformación. Luego del encuentro del 4 de mayo entre la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Delfina Gómez y los alcaldes del oriente mexiquense que forman parte del Plan “Amor con amor se paga”, se perfila una etapa de importantes obras para la zona.

Aunque el anuncio no fue con bombo ni platillo, lo que se puso sobre la mesa tiene impacto directo en la calidad de vida de miles de personas: un nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), un hospital de 200 camas en la frontera con Chimalhuacán, y una universidad para cada uno de los 10 municipios contemplados en el plan, incluida Neza. Una apuesta por salud y educación pública en tiempos donde ambas son demandas constantes.

Además, en mayo arranca la rehabilitación del puente del Periférico Oriente —dañado desde los sismos de 2017—, una conexión clave para la movilidad entre la capital y el oriente del Edomex. A eso se suman nuevos Senderos Seguros —modelo que Nezahualcóyotl ya probó con éxito— y el arribo de un tren de pavimentación que promete combatir los baches que aquejan las calles del municipio.

Sin estridencias, el gobierno federal y estatal están apostando por obras visibles y urgentes. Falta ver que se cumplan en tiempo y forma, pero si se concretan, Neza podría convertirse en el laboratorio urbano más activo del Valle de México.

Si los proyectos se concretan y la ejecución es eficiente, Adolfo Cerqueda no solo dejará huella en Nezahualcóyotl, sino que podría perfilarse como uno de los jóvenes políticos con mayor proyección en el Estado de México. Habrá que seguirle la pista… porque puede que esté comenzando a escribir su camino rumbo a la gubernatura.

Por cierto:

1. PRECIO. Este domingo 18 de mayo se inaugurará la tan esperada Línea 11 del Trolebús Elevado Metropolitano, que conectará de Chalco a Santa Marta con 15 estaciones, aunque seis de ellas aún no estarán operativas. El nuevo sistema promete ser una alternativa de transporte rápida, eléctrica y sin contaminantes para miles de habitantes del oriente mexiquense. Se agradece que finalmente se le apueste a dar más opciones de movilidad a quienes pasan horas en el tráfico o pagando tarifas elevadas en transporte concesionado. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es que el costo sea menor al que ya se gasta hoy -entre 14 y hasta 19 pesos por trayecto-, pero aún no hay una tarifa definida. Bien, por la infraestructura… ahora falta que el servicio esté a la altura y que el bolsillo de los usuarios no vuelva a ser la última estación en el recorrido.

2. PLAYBALL. En la elección judicial muchas candidaturas se han limitado a decir cómo votar por ellas, pero pocas se han tomado en serio la tarea de explicar por qué merecen el voto ciudadano. Algunas ni siquiera han hecho campaña: confían más en el respaldo de terceros que en el convencimiento propio. En contraste, hay excepciones que vale la pena destacar. Una de ellas es la del Magistrado Alejandro Avante, aspirante a integrar la Sala Regional Toluca, quien ha logrado comunicar de manera clara, cercana y creativa la importancia de este proceso. Más allá de presumir logros, ha escuchado a la gente. Incluso en redes sociales ha conectado con una narrativa temática basada en el béisbol, sin perder la seriedad de su responsabilidad. Mientras otros buscan el voto en automático, Avante juega limpio y de frente.

