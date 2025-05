¿En dónde está el riesgo? Moody´s opina que en EU

Moody’s La agencia Moody’s ha mantenido la calificación de deuda soberana de México en Baa2, pero ha cambiado la perspectiva de estable a negativa (Andrew Gombert/EFE)

Esta semana se esperan indicadores claves sobre el rumbo de la economía nacional. Se dará a conocer la cifra definitiva para el PIB al primer trimestre, lo que confirmaría que la economía mexicana no cayó en recesión. También se dará a conocer la balanza comercial entre México y Estados Unidos, en donde se reflejará el incremento de inventarios que se presentó para hacer frente a la amenaza de aranceles. Los analistas aseguran que no habrá recesión en Estados Unidos, aunque sí presiones inflacionarias, ¿Podría la economía mexicana remontar este primer semestre? ¿En qué medida la economía mexicana podría desafiar los pronósticos del FMI? ¿Cómo se ve el riesgo soberano de nuestro país luego de la baja en la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos por parte de tres agencias? Muchos analistas apostaban que la degradación sería para la calificación crediticia de nuestro país. Pocos imaginaban que Estados Unidos abandonaría el nivel de riesgo cero. La agencia Moody´s considera que son ya varias las administraciones estadounidenses que han fallado en aprobar medidas que cambien la tendencia de elevados déficits fiscales con crecientes costos en el pago de intereses. De no haber reformas, el gasto aumentaría de 73% al término de 2024 hasta niveles de 78% para 2035. Así, Moody´s Rating recortó la calificación crediticia de Estados Unidos desde “Aaa” a “Aa1” por el incremento sostenido de la deuda gubernamental y por un pago de intereses con niveles significativamente superiores a los que se observan en otros países con calificaciones similares.

CAME colapsa y la CNBV guarda silencio

Desde hace varias semanas, la Sociedad Financiera Popular, Consejo de Asistencia al Micro emprendedor (CAME), ha informado a sus clientes que está colaborando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para cumplir con sus compromisos después de que, desde hace un año, aceleró la captación de clientes ofreciéndoles rendimientos anuales de 16%. Analistas aseguran que en el caso de CAME, las autoridades tendrán que ordenar el uso de recursos del Fondo de Garantía que permitiría a los ahorradores en esta Sofipo recuperar sus recursos. Será que el presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente Rodríguez, le ha informado al Secretario de Hacienda, Édgar Amador, sobre este caso o si habría otras Sofipos en situaciones parecidas que también necesitarían recursos del Fondo de Garantía? ¿Debería intervenir la CNBV? CAME adeuda préstamos con banca comercial y de desarrollo por más de 2,679 millones de pesos. ¿Será tiempo de que el presidente de la CNBV rinda cuentas de su gestión? Nos cuentan que lo que sí tiene a la mano son las fotos que ha pedido le tomen sus colaboradores para demostrar que trabaja todos los días. Vaya-

Gobierno, empresarios y sectores regulados

Si bien estamos en un Estado de Derecho, en donde cada acto jurídico se evalúa y, en su caso, se juzga de manera separada, ¿por qué en el caso de los empresarios que mantienen controversias ante el SAT por crédito fiscales, no se observa como una condición el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para que tengan la posibilidad de solicitar o ejecutar concesiones de recursos naturales? Así sucede, por ejemplo, para cualquier contribuyente cuando si no tienes al corriente tu situación fiscal no puedes emitir facturas. ¿Puede un empresario con créditos fiscales aspirar a explotar una mina? Me parece que no. En Cemex, por cierto, están muy pendientes del desenlace de la aplicación de la Ley de Pueblos Originarios para rechazar o aceptar un proyecto cementero en la región de San Luis Potosí.

Juzgados especializados para bancos ¿Y los usuarios?

Sobre los créditos para las Pequeñas y Medianas Empresas, el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar adelantó a Revista Fortuna que en las mesas de trabajo con las instituciones de crédito se había avanzado en la propuesta de impulsar juzgados especiales para el sector bancario. El siguiente paso podría ser el envío de una iniciativa para darle viabilidad a esta petición de los banqueros. Lo ideal sería que estos juzgados especializados también permitieran a los clientes y usuarios del crédito defenderse en el caso de alguna injusticia.

