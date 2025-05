Asesinato funcionarios CDMX (Rogelio Morales Ponce)

Conforme pasaron los días y las investigaciones sobre el doble homicidio de calzada de Tlalpan no avanzaban se empezó a hablar en corto, a manera de susurro, de la posibilidad de que se haya tratado de un trabajo interno, que es un eufemismo para traición

Los responsables de la investigación no tuvieron más remedio que reconocer la posibilidad. Ya se aceptó que se investigan a mandos policiacos, incluyendo a los encargados de patrullar la zona del ataque, lo que explicaría la confianza de los sicarios para tirar a matar sin preocuparse de que pasara por ahí, aunque fuera por casualidad, un uniformado.

No hay que adelantar conclusiones y no caer en el desaliento. En casi todas las plazas de la República la complicidad de policías con maleantes no sorprende, es la regla, pero se pensaba que la CDMX la había librado, que había una línea clara para separar a los policías de los criminales. Pero ya vimos que son líneas borrosas, que se desvanecen

La CNTE crear problemas

Los activistas de la CNTE no buscan solucionar problemas, quieren crearlos. No pretender fortalecer a las instituciones, van por su colapso. No luchan por conquistas gremiales, sino por un cambio de régimen para establecer en el país un gobierno a su imagen y semejanza.

Es claro que los diferentes apartados de la docencia ocupan un lugar secundario en sus preocupaciones, su prioridad es el chantaje político. Lo ha sido desde hace lustros. No alteraron sus planes ni cuando ganó López Obrador ni menos ahora que la doctora Sheinbaum está en Palacio Nacional. Por eso las negociaciones son tan complejas.

Cuando piensan que no pueden avanzar los activistas, sus líderes, aceptan el dinero y regresan a sus lugares de origen, pero como ahora piensan que picaron en blandito quieren probarse qué tan lejos pueden llegar. Están engolosinados.

Torturar a los habitantes de la CDMX es la asignatura en la que más destacan. Sus movilizaciones no tienen que ver con mejores condiciones laborales o acceso a material didáctico. No son esa clase de maestros, son activistas de una causa política.

Omar en la Jucopo

La comparecencia de los funcionarios encargados de la seguridad ante el Congreso debe ser un ejercicio constante, porque diputados y senadores son, en rigor constitucional, los representantes del pueblo.

La comparecencia de Omar García Harfuch con integrantes de la Jucopo en San Lázaro fue una oportunidad para que el funcionario recibiera preguntas y explicara, en sus respuestas, lo que se está haciendo, los avances de la estrategia, y claro las áreas de oportunidad.

En el caso del secretario de Seguridad sirvió también para plantear los cambios legales que se requieren para darle más atribuciones a la dependencia y que pueda cumplir de mejor manera con sus funciones.

La seguridad es una responsabilidad compartida, dijo el secretario García Harfuch y no cabe duda. Él está en la primera línea de combate a la delincuencia, requiere del apoyo de legisladores, fiscales, gobernadores y desde luego de la sociedad en su conjunto. Atravesamos tiempos difíciles. Las turbulencias no han hecho más que empezar.

Salgan a votar

La Arquidiócesis de Xalapa resolvió salir a medios para pedir a los veracruzanos que el próximo domingo primero de junio salgan a votar en las elecciones municipales, sin importar los amagos de violencia.

Desde el punto de vista de la jerarquía votar es un derecho, pero también una obligación ciudadana. Hay que aprovechar la oportunidad de poder elegir. Hay países donde los ciudadanos no tienen ese privilegio. El abstencionismo es como dejar todo a la deriva, en el abandono.

Votar es la oportunidad de reconocer o castigar el desempeño de una figura política o de un partido, hay que hacerlo con libertad sin sentirse atados.