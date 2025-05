A Trump se le atragantó el TACO

Trending topic Uno de las decenas de memes y videos mofándose de Trump que circulan en las redes (X)

Si hay algo que no soporta Donald Trump (quien, como todo el mundo sabe, sufre de delirios de grandeza) es que se burlen de él. Por eso, cuando una periodista acreditada en la Casa Blanca le preguntó este miércoles sobre qué opinaba sobre el muy comentado mote acuñado por un colega del Financial Times, TACO —Trumps Always Chickens Out (Trump siempre se acobarda)—, en relación a los aranceles que anuncia y luego se desdice o los rebaja, generando incertidumbre en los mercados, el mandatario republicano reaccionó con enojo.

“¿Me acobardé? Nunca he oído eso. ¿Te refieres a que reduje el arancel a China del 145% que había fijado al 100%, y luego a otra cifra, y dije que tenían que abrir todo el país?“, dijo Trump (aunque en realidad no logró de Pekín ninguna concesión sobre la apertura del mercado chino, mientras que la “otra cifra” que no mencionó era un brusco recorte hasta dejarlo en 30%). “¿Y porque impuse un arancel del 50% a la Unión Europea y me llamaron para decirme: ‘Por favor, reunámonos ahora mismo?“, continuó, como si la UE no hubiera estado abierta desde el principio a las negociaciones. ”¿A eso le llamas acobardarse?“, le preguntó Trump, visiblemente molesto con el mote que asocia su presunta cobardía con el platillo típico de su mayor socio comercial, al que ha puesto y quitado aranceles.

Como es habitual en él cuando se siente acorralado, Trump rápidamente quiso desviar la atención hacia su habitual saco de boxeo, Joe Biden, y lo hizo, con otra fórmula habitual, mediante un bulo. “Teníamos un país muerto. Teníamos un país que la gente no creía que fuera a sobrevivir”, declaró de forma apocalíptica, pese a que los datos dicen lo contrario: el PIB creció un 2.8% en 2024, último año de gobierno del demócrata mientras que retrocedió un 0.2% en el primer trimestre del republicano.

En cualquier caso, el mote TACO le viene como anillo al dedo, por gallina. Si no, que se lo digan al dictador ruso Vladimir Putin: basta con levantar el teléfono y marcar a la Casa Blanca para que Trump se acobarde y retire todas sus amenazas contra Rusia por seguir bombardeando al pueblo ucraniano.

Mientras tanto, los jueces siguen haciendo que a Trump se le atragante la comida. Los tres últimos precisamente por los aranceles.

El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional emitió un fallo que declaró ilegales los aranceles globales que anunció el presidente de EU el pasado 2 de abril y también los que impuso a Canadá, México y China, en castigo por el tráfico de fentanilo. El fallo paralizó los aranceles al estimar que Congreso no puede entregar una autoridad “ilimitada” al presidente para usar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que se invocó para anunciar los aranceles mencionados.

La reacción del presidente este jueves fue sacar a la palestra a su portavoz, Karoline Leavitt, para anunciar el recurso del fallo y para quejarse del “abuso descarado” de los jueces para “usurpar la autoridad del presidente e impedirle cumplir el mandato que le encomendó el pueblo estadounidense”.

De momento, ya ha logrado que una Corte de Apelaciones paralice en tiempo récord la orden del Tribunal de Comercio Internacional, por lo que la espada de Damocles de los aranceles pende de nuevo sobre las cabezas de multitud de países, mientras que todo apunta a que el chantaje arancelario de Trump acabará siendo sentenciado definitivamente por la Corte Suprema, donde el presidente cuenta con seis de los nueve magistrados claramente afines a su ideología.

Por tanto, el caos arancelario seguirá provocando bandazos y generando incertidumbre en los mercados. Incertidumbre que podría agravarse, además, por otro factor relacionado con la personalidad de Trump, como se señaló al principio: no hay nada más peligroso que llamar cobarde a un buleador porque su reacción puede ser muy violenta. Por mucho que defienda la libertad de expresión, no debe hacerle ninguna gracia que su imagen, convertida en un taco o en una gallina en multitud de memes que son trending topic mundial.

Lo mismo, para reafirmar su condición de macho-alfa supremo, nos amarga próximamente con anuncios de aranceles del 2,000% a todos los países.