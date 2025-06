Turbulencia económica en puerta

Inversión en México Los datos reflejan el comportamiento de la economía mexicana, que creció un 1.5 % anual en 2024 (thelogisticsworld.com)

De acuerdo con el Banco de México, la economía nacional está entrando a un período de turbulencia y bajo crecimiento, sobre todo por factores externos que inciden en la creciente desconfianza del sector privado para realizar nuevas inversiones. Esto explica la decisión de Banxico de recortar el pronóstico de crecimiento para el presente año al 0.1%, desde el 0.6% que se había previsto hace 6 meses, después de que la economía había experimentado una resiliencia en los dos años pasados, hoy en contraste la economía se encuentra estancada.

Datos relevantes que explican lo anterior son el déficit fiscal de casi 4% y una deuda pública cercana al 52% del PIB, lo que limita el gasto público. Cerca de 10 mil empresas han cancelado sus planes de inversión por falta de financiamiento. Los bancos, que son exageradamente conservadores ante situaciones como la que vive el país, en su mayoría, han rechazado las solicitudes de crédito de muchas empresas.

Más de 13 mil empresas detuvieron sus planes de compra de maquinaria por falta de recursos, lo que para muchos analistas es un claro ejemplo de que el país está ya en recesión económica, pero como el país ha experimentado un crecimiento, aunque mínimo, no se puede considerar como recesión sino como estancamiento de la economía. Otro dato preocupante, dado a conocer también por Banco de México, es la revelación de que entre el 12 y 19 de mayo salieron capitales por un monto de 2,325 millones de dólares.

Como si esto no fuera suficiente, que en buena medida se ha debido a la política arancelaria de Trump, la revisión del T-MEC se adelanta e iniciaría en el mes de septiembre. EU no ha visto con buenos ojos los resultados del tratado en beneficio de su economía, por lo que con toda seguridad, endurecerá su postura con la finalidad de desaparecer el tratado para quedar con México en una relación bilateral, donde acusará a México de no haber cumplido diversas obligaciones especificadas en el tratado como la existencia de organismos autónomos que aseguren la libre competencia y el combate a los monopolios, tema donde México hizo cambios de fondo con la anulación de la reforma energética.

En el segundo semestre de este año México vivirá una etapa de mayor conflicto en la relación con Trump, cuyo equipo en los temas de seguridad y economía seguirán siendo motivo de negociaciones como las que ha llevado a cabo el secretario Ebrard al lograr acuerdos exitosos, comparados con otros países como el hecho de que México no cuente con aranceles recíprocos, lo que equivale a que el 90% de su comercio con EU está libre de aranceles. Las excepciones se encuentran en el sector automotriz donde se logró que el arancel sólo se aplique a los componentes fabricados en México, lo que reduce considerablemente la tarifa y los aranceles al aluminio y al acero los pagan todos los países.

Lo interesante, en un país donde sí funcionan los contrapesos como ocurre en Estados Unidos, una corte estadounidense ordenó el pasado jueves, bloquear la mayoría de los aranceles impuestos por Trump, apoyado en una ley de 1977 sobre Emergencia Económica que no se justifica porque Norteamérica, al inicio de este segundo mandato de Trump tenía datos satisfactorios de crecimiento e inflación que aún persisten. De inmediato, la Casa Blanca apeló la orden del tribunal y los aranceles quedaron en suspenso hasta ver qué sucederá en los próximos días. Y precisamente una corte de apelaciones. El pasado viernes repuso temporalmente los aranceles para dar tiempo a los jueces del panel, a fin de que consideren la solicitud de Trump de una prórroga mayor hasta el 9 de junio.

La incertidumbre continuará hasta que Trump negocie con los países, en especial con China, porque constantemente manda señales que luego se contradicen.

Los bloqueos de la CNTE también afectan el clima de negocios, ya que la IP estima en 15 mil millones de pesos las pérdidas de sus negocios. Los esfuerzos del gobierno para satisfacer sus demandas aún no son atendidos por la coordinadora, que se empeña en alterar la vida de los capitalinos sin importarles los cerca de 1.2 millones de niños que han dejado sin clases.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com