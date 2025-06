“Nos vamos a movilizar”, advirtió Sheinbaum

Sheinbaum critica acciones del CNTE La presidenta cuestionó al CNTE por llamar a boicotear la elección del Poder Judicial y llamó al diálogo con maestras y maestros. (Moisés Pablo Nava)

Si todo sigue como se ha dicho, la presidenta de México necesitará un curso intensivo sobre la ciencia y el arte de masticar batracios sin mostrar asco ni disgusto; es decir, tragarse el sapo cómo si fueran bocados de cardenal, porque la reunión a la cual fue invitada por Canadá en Kananaskis, Alberta, tendrá como ígneo telón de fondo los crecientes disturbios de Los Ángeles propiciados y agravados por el despliegue de fuerzas federales y la Guardia Nacional en esa ciudad.

Trump le tendrá los dedos en la puerta. Y si la quiere cerrar, la cerrará.

El energúmeno de la Casa Blanca ha llamado insurrectos y delincuentes a quienes marchan por las calles de Paramount y otros barrios angelinos con furibundas banderas mexicanas en protesta por las redadas y las deportaciones. Sobre todo, lo primero.

México los llama hermanos agredidos y si se logra (o no se puede evitar) la reunión (¿confrontación?) de la señora Sheinbaum, presidenta (con A) de México y el endemoniado de Washington, a este le será sencillo recordarle a ella estas imprudentes palabras de fines de mayo cuando se debatían los impuestos a las remesas:

(CNN).- “Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias, eso no debe ser así…vamos a seguir informando porque, DE SER NECESARIO, NOS VAMOS A MOVILIZAR, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados…”

Obviamente, entre esta convocatoria a la movilización y los hechos actuales no parece haber ninguna acción oficial directa o indirecta, pero eso va a ser utilizado para estigmatizar --sin recato ni réplica-- las movilizaciones en California. Esas palabras serán aprovechadas en el discurso perverso de igualar migrantes con delincuentes insurrectos. Estas otras palabras tendrán menos impacto en la liza.

(Latinus).- “La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes el uso de la violencia como forma de protesta ante las redadas migratorias en Los Ángeles, Estados Unidos… dijo en su conferencia de este lunes que este tipo de actos, como la quema de patrullas, son “más una provocación que un acto de resistencia”.

“Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”. Eso lo dijo la presidenta cuando ya las cosas habían subido de tono. Para algunos fue un olvido, para otros una retractación de la bravata movilizadora de hace apenas unos días.

Y si se habla de provocaciones, uno quisiera saber dónde está la fábrica mundial de provocadores, porque la izquierda siempre los encuentra, ya sean infiltrados en la CNTE o en las lejanas almenas de Olvera Street.

En estas condiciones la presidenta probará el acíbar de la soledad. Carente de buenos consejeros en materia bilateral, sin las suficientes tablas para enfrentar a un tigre cebado como este, lamentará no tener en su equipo a un verdadero experto en diplomacia y relaciones internacionales que por lo menos equilibre los argumentos en la inminente reunión binacional.

El aleve uso repetido de la bandera nacional con las llamas de fondo y un mexicano enmascarado y furibundo sobre el toldo de un auto averiado por la protesta ha sido multiplicado con la habilidosa ciencia de los dueños de las redes, aunque algunos aducen (cito a Ariel Moutsatsos), el uso de la Inteligencia Artificial en la confección de tan simbólicas imágenes cuya utilidad se podrá usar para exhibir la insurrección denunciada o pretextada por Donald Trump para justificar estos excesos.

“La labor del periodista –dice Ariel--, no es sólo reportar disturbios, sino investigar si hay grupos externos provocando violencia y a quién beneficia todo esto”, concluyó Moutsatsos.

--0--