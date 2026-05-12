Dónde México encuentra su voz

México canta (Moisés Pablo Nava)

La segunda edición de México Canta llega en un momento en el que el país busca abrir nuevas conversaciones sobre identidad, cultura y juventud. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, propone algo más amplio que un concurso de talento. Busca colocar a la música como una herramienta social capaz de influir en la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con su entorno y construyen referentes colectivos. La convocatoria de 2026, que comprende del 11 de mayo al 10 de junio a través del portal mexicocanta.gob.mx está dirigido a solistas, duetos y agrupaciones musicales de México y de comunidades mexicoestadounidenses, un detalle que amplía el alcance binacional del proyecto. En medio de marcados debates sobre migración, discriminación y pertenencia cultural, la posibilidad de que jóvenes nacidos a ambos lados de la frontera compartan historias, lenguajes y experiencias mediante la música le imprime un significado particular. La cultura se convierte en un puente que fortalece vínculos familiares, emocionales y comunitarios entre millones de personas que mantienen una identidad compartida.Uno de los aspectos más relevantes es el énfasis en contenidos alejados de la apología de la violencia. La propuesta coloca sobre la mesa una discusión de fondo sobre la responsabilidad social de la industria musical y el impacto que ciertos mensajes tienen sobre públicos jóvenes. En ese sentido, resultó significativa la reflexión del cantante Junior H, quien reconoció que sus primeras composiciones surgieron desde otra mirada y que con el tiempo entendió el peso que adquiere una canción cuando alcanza a millones de personas. Sus palabras hicieron eco en muchos jóvenes que ahora entienden la gran responsabilidad de compartir contenidos positivos en su música o arte en general.La presencia de Majo Aguilar también refuerza una perspectiva distinta sobre el papel de las mujeres en la música regional mexicana. Su llamado a que las y los jóvenes escriban sus propias historias sin ningún factor limitante. Abre una conversación sobre representación y libertad creativa en una industria donde durante décadas prevalecieron visiones masculinas muy cerradas. El concurso ofrece justamente un espacio con perspectiva de género donde las voces femeninas pueden desarrollarse con mayor visibilidad y reconocimiento público.México Canta incorpora además una perspectiva de inclusión que enriquece su objetivo de acercarse a todas las juventudes a las que está destinada. La convocatoria contempla y promueve con entusiasmo la participación de integrantes de pueblos indígenas en reconocimiento a su capacidad de decisión, identidad cultural propia y participación plena en la vida pública del país. Llevar ese principio al ámbito artístico significa abrir espacios para lenguas originarias, narrativas comunitarias y formas distintas de entender la música y la memoria colectiva. La dimensión económica también forma parte del proyecto. El Gobierno federal ha insistido en la importancia de fortalecer la producción musical dentro del país para generar inversión y empleos relacionados con la industria cultural. La apuesta busca consolidar un mercado creativo con mayor capacidad de desarrollo interno, donde artistas, productores y equipos técnicos encuentren oportunidades sin necesidad de trasladar sus proyectos al extranjero.Con más de 15 mil registros, más de 11 millones de visualizaciones a través de medios públicos en su primera edición en 2025, la edición de este año de México Canta se perfila como una plataforma cultural con impacto social creciente. Su valor puede encontrarse precisamente en esa combinación de identidad, inclusión y participación juvenil en un momento donde la música sigue siendo uno de los lenguajes más poderosos para que las juventudes se expresen.