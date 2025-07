Pergatuzoo... ¿Amenazado por el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Columna de Marielena Hoyo Bastién Especial

A ver… entre los dogmas de MoReNa destaca por sobre todos aquel de no mentir, no traicionar, etc., peeeero, resulta que doña Clara Brugada en su calidad de Jefa de Gobierno de CdMx y su espadachín en turno, doña Julia Álvarez Icaza desde la cúpula capitalina de Medio Ambiente, insisten en inventarse historias pandísticas que ni por asomo pueden constarles, menos aún partiendo de que en este específico tema de XIN XIN, la única mexicana que participó en los arreglos para la llegada a México de su viejo padre soy yo, razón por la que me da harta muina que estén usando a la querida viejita para quedar bien con China, especialmente cuando su llegada al mundo tuvo todo en contra precisamente por parte de la RPCh, así que, entiéndase de una vez por todas que su nacimiento y sobre todo su permanencia en el Zoológico de Chapultepec se le deben exclusivamente al éxito en el paciente manejo y acoplamiento de la pareja progenitora y a la bien trabajada y generosa disposición de la Sociedad Zoológica de Londres. Punto. Nada qué ver eso de que haya nacido como fruto de una “diplomacia ecológica”. ¡Ah!, y por favor, dejen ya de zopilotear a la ternurita, y...

Ya sobre el tema de esta semana permítaseme iniciar dejando en claro que no tengo conexión ni conozco a persona alguna relacionada con el Albergue Pergatuzzo, lugar sobre el que por cierto y desde hace tiempo recibo denuncias ciudadanas acerca de la terrible condición que guardan los más de dos mil animales de diferentes especies (equinos, cuinos, perros, gatos, aves, conejos, etc.) que resguardan en sus instalaciones mexiquenses. Una vez lo anterior, resultará evidente que abordaré este delicado asunto desde una perspectiva distante que vengo alimentando por propias declaraciones públicas y publicadas por los afectados en sus redes sociales, donde una persona de nombre Ana Vargas es quien más comunicados comparte, en mayoría muy confusos pero todos con alto grado de dramatismo, al tratarse de urgentes solicitudes de apoyo por carencia de recursos para alimentar a las criaturas. Las imágenes del sitio realmente me resultan turbadoras, más todavía cuando exhiben a los animales comiendo al parejo tortillas duras, imagino, con el fin de mover los corazones de sus seguidores, quienes por cierto responden de forma muy cariñosa y reconociendo la dura e interminable labor de esa gente, causándome por ello dicotomía. Y pongo estos puntos en blanco y negro, porque de ser como denuncian los citados, me parece de in-to-le-ra-ble crueldad que tras las evidentes privaciones y tratando (bien, mal o regular) de poner bajo su resguardo animales maltratados o provenientes de abandono, encima sean amenazados con el cobro… no sólo del improcedente “derecho de piso” sino que asimismo sean extorsionados y hasta robados por la propia policía, a decir de quien en reciente programa de Milenio-Televisión declaró, en su calidad de Director del Albergue, que están siendo víctimas del CJNG y de la policía que hasta les “aseguró” las pocas croquetas y forraje conseguidos a duras penas en aquel momento de su más reciente conflicto. El nombre del entrevistado es Miguel Ángel Vargas, y desconozco si la participación en la que dio a conocer lo anterior se llevó a cabo antes o después de que la Maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, recibiera a los consanguíneos, pero el caso es que tras escuchar tanta infamia, no puedo creer que no haya sido el mismísimo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se hiciera cargo de tan cobarde, delicado y gravísimo asunto que inmiscuye a un cartel y… vamos… hasta para poner en cintura a los méndigos polis participantes de un escenario que no tiene madre. Y es que todavía el pasado 8 de junio y pese al escándalo armado desde las entrañas de Pergatuzoo, los extorsionadores fueron capaces de amenazar a los rescatistas con el pago de 50 mil pesos si querían seguir operando. Contubernio -declaran- entre las autoridades policiacas, Fiscalía (¿?), ministerios públicos y demás autoridades del ramo en la capital, con las correspondientes municipales. Que tienen pruebas, grabaciones y videos sobre lo expuesto y ya denunciado por las vías correspondientes, puesto que se trata de acciones que datan octubre del 2023, cuando iniciaron exigiéndoles 25 mil pesos, cuota que ahora subieron al doble y conocemos las consecuencias de no pagar en tiempo y forma, ya que que para más pena y apuro nos quedaron bien claras con el secuestro victimización y muerte de la maestra Irma Hernández Cruz, quien a pesar de su secuestro y sometimiento terminó falleciendo por infarto, “nos guste o no nos guste”. Y desde el 20 de julio hay un rescatista desaparecido en San Luis Potosí: Jonathan Brown…

producciones_serengueti@yahoo.com