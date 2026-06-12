El Mundial Social 2026, inclusión, conciliación y bien común

Mundial Social

Por tercera ocasión, México albergará la Copa Mundial de la FIFA, en una edición histórica que compartirá con Estados Unidos y Canadá durante 39 días. Más allá del espectáculo deportivo, el Gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa el Mundial Social 2026, una iniciativa que convierte este evento global en una oportunidad única de inclusión, convivencia, conciliación y desarrollo sostenible.

El gran valor de este Mundial Social radica en su capacidad de llevar el fútbol y las actividades a las plazas públicas de todo el país, haciendo partícipe a toda la población sin excepción; niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, familias y comunidades enteras. Al ocupar estos espacios emblemáticos con deporte, cultura y celebración, se genera un ambiente de encuentro y fraternidad que fortalece el tejido social.

En este proceso, el fútbol se convierte en un instrumento de conciliación. Aquí no hay perdedores ni ganadores; todos forman parte de un mismo equipo en busca del bien común. Se dejan de lado las diferencias para celebrar juntos, compartir alegrías y construir comunidad. Esta convivencia en las plazas contribuye directamente a apaciguar la violencia, reconstruir la confianza entre vecinos y transformar los espacios públicos en territorios de paz y unidad.

Además, el legado será duradero. Las obras e infraestructura realizadas se quedarán en las ciudades organizadoras, mejorando la calidad de vida de sus habitantes con canchas recuperadas, espacios públicos dignificados y equipamiento deportivo moderno. Paralelamente, y sin dejar de lado el enorme potencial turístico, se impulsa la plataforma Conoce México, con 250 rutas turísticas que invitan al mundo a descubrir la riqueza cultural, natural y gastronómica de todo el país.

Entre las acciones más destacadas se encuentran la entrega de 500 boletos para asistir a los encuentros patrocinados por Grupo Modelo, se obtuvieron por la Copa Escolar Superior 2026 coordinada con la SEP, la iniciativa Cascarita Original que revive el fútbol de barrio, actividades de deporte adaptado para personas amputadas y grupos de cachibol, y los torneos comunitarios FUT6. Todo ello forma parte de más de 5,000 actividades* en todo el territorio nacional.

El programa contempló 74 mundialitos, 7 copas de fútbol (incluida una innovadora con robots), 177 Fiestas México 2026, más de 4,208 canchas recuperadas, 10,631 murales de arte urbano, 3 Récords Guinness y 1,483 actividades del programa Vive saludable, juega feliz.

Al hacer inclusivo el Mundial a toda la población en las plazas públicas, se crea un efecto multiplicador poderoso, mayor convivencia genera mayor confianza, la conciliación acerca a las personas y, al buscar siempre el bien común, se construye un México más unido, pacífico y próspero, con infraestructura que perdura y un turismo que invita al mundo.

El Mundial Social 2026 no solo será recordado por los goles y el espectáculo, sino principalmente por el legado de inclusión, conciliación, bien común, obras perdurables y oportunidades turísticas que está dejando en cada plaza, en cada ciudad y en cada corazón mexicano.

México está mostrando al mundo que sabe organizar un gran evento deportivo mientras construye, desde abajo y con su gente, un país mejor.