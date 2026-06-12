El burócrata de contención no represiva en la media

Marcha CNTE hoy 11 de junio en CDMX: estas son las calles con cierres y las zonas que podrían colapsar

Previamente a la inauguración del mundial se registraron dos circunstancias inéditas en la contención y control de multitudes. Una de carácter ciudadano y otra de condición burocrática.

En la primera de ellas los comerciantes del Centro Histórico sustituyeron --o usurparon responsabilidades, como se quiera decir de las fuerzas del orden-- y repelieron a los profesores de la CNTE, con el relativo riesgo de un choque violento.

En otra de esas circunstancias el gobierno de la CDMX echó mano de la burocracia sin uniforme para frenar el avance de los quejosos y darle todas las posibilidades de éxito a la hollywoodense inauguración del campeonato de la FIFA en cuyo vestuario y escenografía, nos volvimos a mostrar ante el mundo como un pueblo de pirámides de cartón , con penacho emplumado y victorioso en el primer juego (triunfo sin mérito) de la selección nacional.

Primero veamos lo de la furia mercantil.

“Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron una fuerte riña durante las marchas que se han llevado a cabo en la capital del país desde la semana pasada.

“El periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, compartió un video en el que se observa a los comerciantes tratando de impedir el acceso de un camión de pasajeros a las calles del Centro Histórico.

“… los comerciantes estaban cansados (9 junio) de que, desde el inicio de las protestas, llevaban al menos 10 días sin poder vender, por lo que intentaron impedir el paso del camión con el que presuntamente los maestros bloquearían la circulación.

“De acuerdo con los comerciantes, a lo largo de estas semanas han sufrido robos de mercancía por parte de algunos manifestantes identificados como integrantes de la CNTE.

“En el video se observa a un grupo de aproximadamente 30 personas intentando impedir el paso del camión mediante el uso de macetas que se encontraban en una calle del Centro Histórico, además de lanzar diversos objetos contra el autobús, lo que desató la riña entre ambos grupos.

“Las imágenes muestran momentos de tensión mientras comerciantes y manifestantes se confrontan en plena vía pública, en medio de las afectaciones que las movilizaciones han provocado en la zona centro de la Ciudad de México (Milenio)”.

Algo similar ocurrió en la Plaza de Santo Domingo.

Pero en el catálogo de las innovaciones no se había dado un caso como el de empleados de gobierno convertidos en escudos humanos para contener a manifestantes no violentos como las “madres buscadoras”, cuyo sentido de la oportuna notoriedad internacional fue aguzado por la fiesta mundialista y el “juego del hombre”.

La información sobre el bloqueo burocrático no uniformado (al menos no como granaderos o policías preventivos), fue ampliamente divulgada ayer mientras los cláxones resonaban tres veces y más veces en su clarinada feliz para acudir al Ángel, a festejar un juego de segunda división. Nomás con tres expulsados. Uno de México y dos de “sub-África”.

De acuerdo con #abejorromundialista, el señor Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, dijo con firmeza y noción del cumplimiento:

“…Tenía que llegar a un punto en el que ya no podían pasar." “El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, justificó el cerco sobre Tlalpan para que las madres buscadoras no puedan (pudieran) llevar su protesta hasta el Estadio Banorte. “No es una necedad que no puedan pasar, hay un evento internacional de la máxima importancia en unas horas... Sus motivos son muy importantes y los respetamos”, afirmó. “En el cerco, hay civiles vestidos de blanco.

“Cravioto explicó que son servidores públicos “de muchas dependencias”, (no abundó en cuáles, pero pertenecen al gobierno urbano). Afirmó que el motivo es dialogar con las madres buscadoras”.

Otras informaciones relatan episodios menos dialogantes:

(Milenio).- “Tensión en Calzada de Tlalpan: gobierno desaloja a madres buscadoras horas antes del mundial”

“Más de 400 madres buscadoras bloquearon Calzada de Tlalpan hacia el estadio Ciudad de México. El secretario de gobierno fue sacado a empujones mientras negociaba. A 12 horas del mundial, la capital enfrenta crisis de seguridad y justicia”.

El tema de la contención ya no es sólo asunto de”El vasco” y Fidalgo o Edson Álvarez. Ahora es de la espontaneidad o forzamiento de los servidores públicos para poner el pecho frente a quien presione al gobierno en la media cancha o en la última milla. Es igual.

Y la cosa llegó al área chica; es decir, a “La mañanera”. Esta es parte del diálogo con la prensa.

--“… la secretaria de Gobernación (RI) menciona que la movilización de anoche, de las madres buscadoras, detectaron la presencia de algunas personas que recibieron algún tipo de apoyo para trasladarse aquí a la Ciudad de México.

--¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular?

-- O sea, lo que hubo, hubo algunos… Informamos, esa es información. O sea, hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Entonces, esa es información… No, sólo es la información.

“Y ya en todo caso, pues también veremos.

“Que se les atiende, ¿eh?, porque ayer creo que hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda y de Víctimas, que de los manifestantes.

“Pero se les atiende, a todos los colectivos se les atiende, pero es importante señalar que había colectivos de Jalisco.

--Y, por último, Presidenta: anoche hubo esta manifestación en Tlalpan. César Cravioto tuvo que salir de ahí cubierto por personal del Gobierno de la Ciudad de México. Y también personal del Gobierno de la Ciudad de México puso una valla para impedir el paso, pero maestros…

--Es que también…

--¿Esto es necesario, enfrentar pueblo con pueblo, Presidenta?

--No, no es pueblo con pueblo.

“O sea, nosotros tenemos que resguardar el Estadio, es obvio, porque se tiene que desarrollar la actividad… Es más, la actividad de la Inauguración. Entonces, tiene que resguardarse, tenemos que garantizar junto con el Gobierno de la Ciudad que puedan acceder los que vinieron a ver el partido.

“Entonces, se les dejó manifestarse hasta cierto punto, hasta cierto… antes de llegar al Estadio. Eso fue lo que pasó”.

En su libro, “Centenario de lA UNAM”, Salvador Martínez de la Roca, cuenta la reacción de Díaz Ordaz tras el izamiento de la bandera del Consejo Nacional de Huelga en el Zócalo en el movimiento del 68:

“…Desde temprana hora, miles de burócratas “acarreados” pasaban por las distintas calles del Centro de la ciudad de México gritando: ¡somos borregos!, ¡nos llevan a la fuerza!, etc”.

Pero eso era antes. Hoy tal comportamiento resutaría imposible.