Lula y Sheinbaum, hay entendimiento

Relaciones bilaterales ]México-Brasil Claudia Sheinbaum y Lula da Silva mantienen excelentes relaciones (EFE)

Mientras (nuevamente) México recibía un ataque tras otro desde el norte del continente, un extensísimo mensaje en redes sociales procedente de Brasil sirvió para levantar el ánimo. Luego de una conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, Lula Da Silva ha confirmado que Pemex y Petrobras mantienen contacto para realizar colaboraciones en el área energética, lo que incluiría los biocombustibles.

Brasil siguió un camino diferente al mexicano en el manejo de la empresa estatal, pero bajo la idea común de lograr soberanía energética. Como país, es referente de la tecnología de punta para la extracción de petróleo de aguas profundas. Pemex puede sacar mucho provecho de estas capacidades.

Y en el ámbito multilateral, México y de Brasil han reiterado su intención de llevar a Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas.

Mejor miren al Toro Salgado Macedonio

Manuel Añorve ha tomado con buen ánimo su aparición en medios nacionales, incluido Crónica, luego de que se le vinculara con los líderes de Ayotzinapa. A decir del propio Añorve, esto responde exclusivamente a lo caliente que se está poniendo su estado, Guerrero, en el año preelectoral.

Mi nombre, asegura, lo deben haber soltado los mismos que quieren que Guerrero se caliente cada vez más.

Y lanza una recomendación que deberían hacer suya, indica, sobre todo en Palacio Nacional: mejor miren al Toro y no dejen de mirarlo, porque no hay quien lo convenza de que es él quien debe suceder a su hija en la gubernatura.

Mojica y Damián

El camino que está siguiendo Salgado Macedonio terminará golpeando, antes que nada, a Morena, lo que puede significar que se está ampliando el camino para sus competidores internos.

Muy especialmente, la senadora Beatriz Mojica ha mantenido su postura de sembrar unidad en su partido e incluso se ha visto inflexible en su decisión de no atacar a ningún correligionario, ni al propio Félix Salgado.

Esto también ha abierto la posibilidad de que haya una dupla en la que Esthela Damián, ex consejera jurídica de la Presidenta de México, se postule como alcaldesa de Chilpancingo, una plaza que también necesita retornar a gobiernos sin escándalos y donde la moderación sea una marca de la casa.

Ya se verá.

En Sonora, hay quien quiere adelantarse

Alfonso Durazo Chávez (el hijo, no el gobernador) está comenzando a operar en favor en operar en favor de una de las aspirantes a suceder a su padre; la estructura de gobierno y del partido, claro, no es inmune al apellido, así que esto ya generó inequidad.

Javier Lamarque, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional en Sonora, sería el principal afectado y, de hecho, su rápido impacto en encuestas generaría los intentos de madruguete.

La pregunta es si Ariadna Montiel intervendrá en estos casos para que los procesos internos se resuelvan así a desde la gubernatura.

Un hombre que conoce a los estadunidenses

La ratificación del nuevo embajador de México en los Estados Unidos se dio este miércoles en el Senado de la República. Roberto Lazzeri Montaño nos representará desde ahora en el país gobernado por un hombre que, aunque algunos días llene de alabanzas a nuestra Presidenta, sabemos bien que tarde o temprano regresará al ataque.

Lazzeri es un perfil nuevo para el cargo de embajador en Estados Unidos, donde se solía colocar a quienes pudieran defender mejor nuestra soberanía y aplacar ánimos intervencionistas. Lazzeri mantendrá esa postura, pero su conocimiento profundo de entornos norteamericanos, lo que incluye los ámbitos económicos y financieros, puede ayudarlo a encontrar aliados para la causa mexicana de aquel lado de la frontera.

La indudable capacidad técnica se ve ahora acompañada por la confianza de Palacio Nacional de que tendrá la sensibilidad para manejarse ante Washington.

Una más de Ayotzinapa

Los normalistas entendieron que las revisiones a los autobuses implicaban que, una y otra vez, se les detectaran explosivos. ¿Pensaron en mejor no llevar explosivos? No, optaron por usar sus autobuses para bloqueos carreteros antes que acercarse a los retenes policiales.