La réplica definitiva

Beatriz Gutiérrez Müller (Rogelio Morales Ponce)

Cada quien desde su campo de acción y por el interés particular de cada una o en el conjunto de proteger al movimiento, tres mujeres han desmentido con firmeza o tibieza, según el caso, la (falsa) residencia española (y es de suponerse de paso los trámites para una naturalización en España) de la doctora Beatriz Gutiérrez.

La primera intervención en el caso hoy desmentido por la protagonista de las noticias divulgadas por la prensa hispana fue de la presidenta de Morena, Luisa Alcalde quien dijo de manera poco informada:

“Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No me parece (que sea incongruente). No sé de primera mano (¿?) cuáles sean sus deseos ni dónde esté pensando vivir. Ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces es el colmo. Es una mujer de primera".

Después, la directamente mencionada en los asuntos de naturalización, residencia e inscripción de su hijo en la Universidad Complutense, la señora Beatriz, divulgó una carta enfática y dura:

“El ABC de allá, que es el equivalente al “Reforma” a “El universal”, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta - están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién.

“Porque ese lindo señor, originario de Tepatitán, Macuspana; Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

“Afortunadamente el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre; aquí en España y acullá.

“Por esta manera de ser de los de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política.

“No estoy en eso.

“Me dedico desde hace décadas a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país donde continúo trabajando y desde luego, no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado.

“Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito.

“Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque).

“Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso.

“¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene.

“Ahora estos ciudadanos, no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya.

¿Quieren más aclaraciones?

¿Van a seguir calumniando?

“Tengan un buen día. La verdad siempre se abre paso.”

Dos cosas quiere dejar en claro: su relación familiar está sólida e intacta y ni ella ni su hijo se van a ninguna parte. Y de paso: su marido es un hombre maravilloso y por eso le profesa tan grande amor conyugal.

Y como remate de todas estas aclaraciones –a las cuales gustosa esta columna se suma--, los dichos presidenciales:

““Ayer salen el periódico español de derecha ABC que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España y vean hoy todos los comentócratas criticando…

“Ya respondió (se refiere a la carta arriba citada), que yo sabía que ella vivía en México. Ella vive en México, ya lo respondió. ¡Ah, pero la mentira! ¿Y luego?

“¿Y por qué me refiero a esto?

“Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, eso no es algo bueno para el país porque les duele.

“En vez de que dijeran ´qué bueno´. ¡No es ni siquiera nota de periódico! A pesar de esta ofensiva que tenemos, hay econocimiento de la gente…”

