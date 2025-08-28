La generación de los XV años

Glifo Premio Crónica Glifo Premio Crónica (Adrián Contreras)

Uno de los objetivos de la creación del Premio Crónica en el año 2010 fue poner en primera plana a mexicanas y mexicanos que han hecho aportaciones extraordinarias al país en los campos de la ciencia y la cultura. El objetivo se cumplió con el anuncio de quienes recibirán el premio en su edición número quince.

Una alineación de lujo en la que están Laura Alicia Palomares, ingeniera bioquímica, que lo recibirá en la rama de Ciencia y Tecnología. Vicente Quirarte, doctor en Literatura Mexicana, recibe el galardón en Academia. Mónica Lavín, escritora, será distinguida en Cultura y el Instituto Politécnico Nacional en Comunicación Pública y del Conocimiento.

Los premiados se unen al selecto grupo de quienes han recibido el Premio Crónica que ya es un referente apreciado entre la comunidad científica y cultural del país. La ceremonia de entrega del Premio se llevará a cabo el 22 de octubre a las 10:00 horas en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología. Enhorabuena para los premiados.

¿Para eso nos alcanza?

Cualquiera que vea la foto concluirá que la clase política mexicana no tiene clase.

Alito Moreno a los empujones con Fernández Noroña. ¿Para eso nos alcanza? Arriba de ellos, en el organigrama del Senado, está Adán Augusto López que ha barrido con lo que le queda de decoro a ese cuerpo legislativo.

No solo eso, el tema del día, lo más comentado del Senado, es la casa que Gerardo tiene en un Pueblo Mágico en las goteras de la ciudad, como si los graves problemas del país hubieran desaparecido y los senadores, aburridos, no tuvieran más remedio que enredarse en sus miserias.

La Cámara Alta recuperaría algo del prestigio perdido si Adán, Alito y Fernández Noroña se fueran a empujar a otro lado. Se puede apostar que nadie los extrañaría. Sus aportaciones al trabajo legislativo son nulas. Eso sí, son pendencieros profesionales, gandallas de grandes ligas.

Reacción destemplada

Algo raro pasa en tierras potosinas. La decisión de la SCJN de revertir el juicio en contra de Xavier Nava puso nerviosos a muchos en la órbita del gobierno de San Luis Potosí. Colgar mantas insultando al opositor fue una reacción destemplada, debieron pensarlo un poco más y sobre todo recurrir a otro léxico, porque eso de las mentadas de madre son un bumerang.

Y es que Xavier Nava, presidente municipal de la capital potosina de 2018 a 2021, nieto del histórico líder opositor Salvador Nava Martínez, ganó un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que se desbaratan el juicio político y la inhabilitación a ocupar cargos públicos que pesaba en su contra. La intención de fondo es acabar con cualquier figura de la oposición, y las huellas dactilares del gobierno estatal se pueden encontrar a lo largo de todo el proceso.

Ganar las calles

Pocos reporteros recuerdan un mensaje tan enfático de Alejandro Gertz como el de ayer cuando llamó a los integrantes de las diferentes instituciones de Seguridad Pública en el país a comprometerse a regresar la paz a las calles.

El fiscal general habló durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretaría de Seguridad Pública, y ante esa audiencia tan especial entre la que estaba Omar García Harfuch, dijo: “Vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a la gente la certeza de que vivan en un ámbito de seguridad”.

Tiene razón Gertz, el esfuerzo por sacar adelante la paz, la tranquilidad y la justicia se gana o se pierde en las calles, en la vida cotidiana de mexicanas y mexicanos. Ahí es.