Sheinbaum pide a empresarios aprovechar Plan México

Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, presentó su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. (Moisés Pablo Nava)

Por primera vez México tiene un plan, dijo Luis Gonzali, analista del mercado de valores, estratega de la firma Franklin Templeton, en una entrevista con Revista Fortuna. Después, Daniel Novoa, también economista de otra firma bursátil aseguró que, para el segundo semestre del año, los analistas comenzarían a revisar al alza los pronósticos de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) que, durante los primeros meses de 2025, habían colocado con tasas negativas, en línea con los pesimistas augurios del Fondo Monetario Internacional, el desempeño de la economía nacional. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que dedicar un espacio en su primer informe de gobierno al llamado a los empresarios que deberían sumarse al Plan México. Cabe destacar que la inversión privada representa poco más del PIB y que, junto con el crédito bancario accesible, la economía podría repetir la hazaña del 3.5% que atestiguamos en 2023 cuando los empresarios se decidieron a invertir.

Mientras tanto, la Inversión Extranjera Directa también resiste el embate arancelario de Donald Trump con cifras récord demostrando que la estructura, los activos y la integración que se construyó durante las tres últimas décadas blindó a México. A pesar de ello, la economía mexicana no crecerá más allá de 1.2% en 2025. Además, tras los años de la pandemia que comenzó en 2019, la economía mexicana aún enfrenta el desafío de recuperar el tiempo y la dinámica perdida.

Los analistas más críticos aseguran que crecer 1% es prácticamente una burla para las necesidades que enfrenta el país. Sin embargo, después de las amenazas que enfrentó la economía, el sistema de pagos y la seguridad nacional, crecer 1% es toda una hazaña que revela la resiliencia de la economía mexicana, la certeza de que Estados Unidos ha ubicado a México en un lugar diferente al de otros países a los cuales ha exigido aranceles, inversiones y compromisos para beneficiar a la economía estadounidenses.

La Soberanía Económica Nacional

Sin embargo, los industriales saben que no todo está perdido porque México ya dio los primeros y grandes pasos para lograr su soberanía económica nacional. México ya cuenta con cadenas de suministro para las fábricas de electrodomésticos, para la integración de dispositivos móviles, computadoras, dispositivos médicos, por sólo mencionar algunos de los sectores en donde las manufacturas mexicanas han demostrado que cuentan con la calidad que les permitió desbancar a los productos asiáticos.

El Plan México bajo la batuta de la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa del Poder Ejecutivo Federal, tiene ya las bases para que la planificación de la economía permita a México recuperar un rumbo que no le es ajeno, pero con un nuevo énfasis como en las grandes piezas sinfónicas: dar prioridad al mercado interno; al consumo nacional y a los consumidores y consumidoras mexicanas a través de la defensa de una red de protección social y la masa salarial. El Plan México está en marcha, pero hacen falta los empresarios.

JP Morgan ubica en “sobreponderar” acciones de Televisa

¿Qué estarán observando las principales corredurías bursátiles en los títulos del grupo Televisa? Apenas hace algunos días, las acciones de Televisa repuntaron sorpresivamente después de que JP Morgan emitió un reporte a sus clientes destacando la valuación y factores operativos positivos de la firma que, además de estar recuperando su generación de flujo de efectivo (EBITDA), está punteando los niveles de audiencia con programas en vivo y con transmisión en tiempo real. ¿Será también la reaparición de Kate del Castillo anunciando su más reciente película a través de la plataforma ViX? Broma, de algunos analistas. De acuerdo con la revista Expansión, la semana pasada, las acciones de Televisa experimentaron una de sus mejores jornadas al cotizarse en 10.09%, un incremento de más del 9.3%. Ahora JP Morgan ubica en “sobreponderar” las acciones de la firma. Por cierto, ayer volvieron a registrar ganancias en el mercado de valores. Algunos analistas aseguran que los ingresos de la firma en segmentos publicitarios también prometen mejor. Veremos. Cabe destacar que fueron los analistas de renta variable de GBM quienes se adelantaron a esta racha de reportes positivos en torno a la empresa. ¿Será también la posición protagónica de la empresa en la Copa Mundial de Fútbol 2026? Quizás

@Lavillegas1