¡Ah, caray! También los extraterrestres la emprenden contra la criaturas

Ganado

Difícil no entender que alguien con la sensibilidad extrema del Dr. Arnoldo Kraus (fallecido este pasado 30 de agosto) no se hubiera preocupado por el medio ambiente, y particularmente por los animales no humanos; por la indispensable necesidad de aplicar una rígida ética hacia los animales de laboratorio… Asimismo, recuerdo perfecto su enérgico y filoso texto-protesta cuando el rey emérito Juan Carlos I osó presumir la muerte que a mansalva le había propinado a un bellísimo elefante, pero ojo, víctima que en realidad se la terminó cobrando al prácticamente por ello costarle LA CORONA al cínico e infiel monarca. Posteriormente el doc. se mostró inquieto y preocupado por las masacres de diversa fauna como los visones a causa de la pandemia, y preocupado porque las infancias actuales entendieran la muerte como algo natural, escribió un cuento sobre la transición de su amada perrita en un libro titulado “Adiós, Glinka”, sí, su amada perrita que a los 14 años “ya no podía moverse, no siempre comía y hacía sus necesidades en cualquier momento y lugar”. Ahora toca a muchos que lo apreciamos decir: Adiós, Arnoldo, esperando que su partida haya sido una gran fiesta de despedida.

¡No me lo puedo creer!... Ayer estaba leyendo un resumen de noticias que a diario me hacen el favor de allegarme, cuando mi ojo se detuvo… ¡obvio!... en un encabezado que traía el periódico El Heraldo de México: GANADO MUTILADO ALREDEDOR DEL MUNDO. 5 CASOS QUE UFÓLOGOS VINCULAN A EXTRATERRESTRES. La nota especificaba diversas historias de animales encontrados muertos, con órganos faltantes y “heridas quirúrgicas”, en situaciones que se han estado repitiendo en el mundo, incluido nuestro México. En muchos lares, según, se han producido teorías que involucran a OVNIS y vida alienígena, inquietando particularmente las mutilaciones al ganado como un fenómeno extraordinario e inquietante que se ha venido documentando por décadas en miles… sí… “miles” de criaturas muertas bajo condiciones inexplicables. Lo más perturbador, cita la información, hace referencia a cortes quirúrgicos, órganos faltantes y ausencia de sangre, no correspondiendo lo anterior a un ataque de depredador. De ahí que se suscitaran hipótesis de que en esas muertes hayan participado seres de otro mundo, relatando algunos de los casos más sonados. Confieso que primero me pareció una tomada de pelo y luego me vino harta muina al recordar que a lo mejor los perritos dramáticamente asesinados en el Bosque de Nativitas (2023/2024) a modo ritual habían sido seleccionados por alienígenas para sus experimentos, lo que ya me dio pavor y por lo que me dije… llámale a nuestro gurú ufólogo y pregúntale. Seguro te dirá que es falso de toda falsedad, procediendo entonces a preguntarle a mi estimado Jaime Maussan si la información tenía base, fundamento y… ¿qué creen?

Que como autoridad mundial en la materia me corroboró la certeza del asunto… ¡ay nanita!… afirmándome que sí tenía base la información periodística. “Puedes buscar en YouTube diversos trabajos de estos casos. Ocurren mucho en los EE. UU. Recientemente acabo de ver uno de esos programas. Ocurre también mucho en Argentina (donde) de la noche a la mañana apareció el ganado mutilado. Normalmente les extraen los tejidos blandos, las partes genitales o algunas glándulas y partes de la cabeza. Incluso se ha llegado a encontrar al ganado o a venados colgando de árboles y… ¿cómo llegaron ahí? Sí, es un fenómeno muy real. Sí está pasando. Es serio el asunto y yo creo que está relacionado al fenómeno extraterrestre. Yo creo que analizan a los animales para determinar el grado de contaminación que tenemos porque siempre son los tejidos blandos, que son los más susceptibles de retener la contaminación cuando está presente en el ambiente. En México no hay tantos casos como los hay especialmente en Estados Unidos y también en Argentina”. Pero… ¡gulp!... sí se han dado. Me ofreció hablar más ampliamente sobre el tema y entonces para pronto le pregunté si algo así pudiera estar relacionado con el CASO NATIVITAS, en Xochimilco, donde sin mayor explicación estuvieron apareciendo cadáveres de perritos con los órganos extraídos, limpios y con heridas a modo quirúrgico. ¿Recuerdan? Hasta donde me quedé fueron 26 lomitos los implicados, y pese a que la situación se denunció formalmente y en redes sociales por parte vecinos y activistas no se concluyó lo que pudo haber pasado, seguramente porque pararon esas muertes. Respecto a esto último estaré pendiente del comentario de JM para a mi vez compartirlo en este espacio, pero lo que sí es importante, es no cerrarse a ninguna posibilidad aunque parezca cosa de locos.

