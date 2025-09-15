Hoy, el primer Grito de Sheinbaum

Ensayos de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ceremonia del Grito La Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo ensayando para el que será su primer "Grito", en el marco de la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México

Claudia Sheinbaum será la primera mujer en la historia de México en dar el Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional. Tocará la campaña que usó el curade Dolores, Miguel Hidalgo, en 1810, para llamar a los mexicanos a crear una nación independiente.

El equipo de la presidenta, y la propia mandataria, han preparado todo con detalle. Desde luego se dará énfasis especial a las mujeres que participaron en esa y en otras gestas históricas. La presidenta gusta decir que no llegó sola, llegaron todas, y es lo hará notar esta misma noche. Un momento para recordar, sin duda

El camino largo de regreso

Hernán Bermúdez fue detenido en una residencia con todo y alberca en Paraguay. Antes estuvo, de pisa y corre, en Panamá, España y Brasil.

Ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto jefe del grupo criminal La Barredora, Bermúdez eligió el camino largo para regresar a México y ya emprendió todas las argucias legales posibles para alargar su estancia en Sudamérica, no tiene prisa de regresar a casa.

Con su captura puede decirse que ya cayeron los principales cabecillas de La Barredora, al menos a nivel operativo. Conforme se detallan los aspectos más notables de la carrera delictiva del también conocido, en el ámbito del hampa, como el Abuelo o el comandante H, se sabrá si tuvo o no tuvo protección del entonces gobernador de Tabasco, hoy senador, Adán Augusto López.

La exigencia es, como bien dijo Pepín López Obrador, que el que la haga que la pague. ¿Podrá la renovada justicia mexicana con ese paquete?

Los programas sociales son únicos

El paquete de programas sociales del Bienestar implementados por la 4T es único en el mundo, lo dijo Claudia Sheinbaum. Es cierto que el programa de apoyo a las personas de la tercera edad marcó un antes y un después y es el programa de mayor impacto electoral de la historia.

Al de la tercera edad se sumaron otros programas, de manera que las familias en su conjunto, desde bebéshasta abuelos, reciben dinero de manera directa.

En Michoacán, la presidenta reveló que casi un millón 300 mil personas reciben de manera directa alguno de los programas de apoyo del gobierno. Claro que los programas generan debates con argumentos atendibles a favor y en contra, pero el beneficio ya ha sido recibido por la gente que no olvida a quienes se ponen de su lado.

¿Solo mujeres en Nuevo León?

A primera vista parecería que se trata de una demanda que apoya el desarrollo político de las mujeres, pero en una segunda mirada se ve que es un plan con maña apenas disimulado

Nos referimos a la propuesta de la Fundación para el Apoyo de la Familia que demandó al instituto electoral del estado que en la elección para gobernador del 2027 solo participen candidatas mujeres. Es verdad que el abanico de opciones femeninas en muy sólido, pero lo que en verdad se busca es dejar fuera de la competencia al alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza.

Las mujeres más mencionadas en las columnas de los diarios locales son Mariana de la Garza, esposa del gobernador Samuel García. Mariana es la figura más popular de MC. Está Tatiana Clouthier que es cercana al ánimo de los mandos morenistas de ayer y de hoy. También morenistas está Clara Luz Flores, que fue fichada personalmente por AMLO en histórico desayuno. Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, es una sólida figura del tricolor.