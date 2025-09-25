La inteligencia sideral en Morena

El presidente de la Cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna

La verdad este es un enigma de difícil solución.

Algo así como la pregunta sin lógica entre el origen inicial de la gallina o el huevo.

¿Qué fue primero, la Revolución de las Conciencias del (la gallina) o el talento de miles de seguidores de Morena, plenos de sabiduría científica, cuya inteligencia ofreció a la humanidad la dicha convulsión neuronal, lución como ofrenda del genio mexicano al infinito y más allá?

Nadie lo sabe, pero mire usted cómo son las cosas: a la inventiva Morena el planeta le queda chico y por eso, casualmente desde el Poder Legislativo, federal o local, según el caso, plantea llevar la sabiduría acumulada desde los pueblos originarios y el mensaje de Quetzalcóatl, hasta la infinitud del universo y si es posible como Buzzlight, más lejos todavía.

En este caso la primera aportación la ofreció el esposo de doña Dato Protegido mediante la aportación más exótica de los últimos años: exhibir restos de extraterrestres (momias siderales medio de cartón, medio de resina) en el Palacio Legislativo y ofrecerlos al conocimiento interplanetario como una aportación mexicana en el desvío de la historia.

Recordemos las líneas de Fernando Huacuz, en estas mismas páginas:

“…El diputado Sergio Gutiérrez Luna y el “ufólogo” (de alguna manera hay que decirle) Jaime Maussan han carecido del ingenio y la destreza del legendario Barnum. Gutiérrez, ahíto de notoriedad o simplemente necio, se dejó deslumbrar con la historia de las momias alienígenas que ha sido reiteradamente refutada en Perú.

“Le organizó a Maussan una supuesta “audiencia pública” el 12 de septiembre, cuyo guion e invitados fueron decisión del ex presentador de televisión. Quisieron aprovechar el interés por el tema de los OVNIS, suscitado a partir de las audiencias que ha realizado el Congreso de Estados Unidos. Pero a diferencia de la prudencia y diversidad de esas reuniones en el Capitolio, la de San Lázaro fue un desfile de extravagancias y falsedades.

“El despropósito de la audiencia en San Lázaro comenzó desde el nombre: “para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados”. Gutiérrez quiso estar a la vanguardia legislativa y no se dio cuenta de la imposibilidad para regular lo no identificado. Y fue muy dócil ante las condiciones de Maussan.

“… Después de presentarlo con benevolencia (“Jaime, eres un mexicano destacado y reconocido por mucha gente”) el ufólogo le indicó que debía tomarles juramento a los participantes…

“…¿Prometen decir la verdad de todo lo que hoy se escuche aquí en esta instancia del poder legislativo?”.

Pero si eso no fuera suficiente ahora se aparece, por la gracia del divino poder Moreno, la diputada veracruzana (faltaba más), Victoria Gutiérrez Pérez, quien ha descubierto científicos en su tierra (lo cual ya es una hazaña), quienes construyeron una nave espacial para ir a Marte, y a los cuales les pidió llevar café de su estado para aromar el espacio sideral como si todo fuera Coatepec. Le faltó la vainilla de Papantla.

“Los hechos --dice la prensa-- ocurrieron el pasado 18 de septiembre, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, cuando se presentó el Anteproyecto de Punto de Acuerdo en Materia de Fomento a la Cafeticultura.

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café?, ¿qué no saben que en el deporte también se toma café?, ¿qué no saben que en toda la vida del ser humano se toma café?, y se ríen de la ciencia y se ríen de jóvenes (de los) que deberían de estar orgullosas, porque aquí tenemos en Veracruz, grandes científicos que tienen un proyecto: han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte y a ellos también, yo les pedí que los apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café."

--¿Algo más?