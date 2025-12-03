Un León en el estadio

El papa León XIV asegura que la devoción a la Virgen María está malinterpretada

Hay señales de que vamos a oír mucho del Papa León XIV , que ya está en la mira de la 4T que lo quiere traer a México en el 2026. La invitación se le hizo desde el primer día del Pontificado por medio de una carta que le entregó en mano Rosa Icela Rodríguez.

Desde el Vaticano dijeron que sí pero no cuándo. El siguiente intento será una llamada telefónica de la presidenta que puede ocurrir en cualquier momento. Ya hay coordinación con el nuncio apostólico, Joseph Spiteri, para que haga el enlace.

Se dice que León podría asistir a la reinauguración del Estadio Ateca, que por cierto ahora se llama Estadio Banorte, y con ese nombre será la sede del primer juego de la justa deportiva futbolera por tercera ocasión en la historia, lo que es toda una hazaña.

Jasmín, la carta del Verde

Dicen los que saben, que el Partido Verde quiere meter la candidatura de la coalición gobernante para Nayarit en su negociación con Morena rumbo al 2027. Los hombres fuertes del Verde, comenzando por Manuel Velasco, tienen claro que la senadora Jasmín Bugarín es una opción ganadora.

El mensaje quedó clarísimo en el reciente Primer Informe de Actividades de Bugarín que pareció, a decir de testigos, más un lanzamiento de la candidatura que un reporte de actividades. Lo cierto es que la senadora ya levantó la mano.

No será pan comido la competencia interna. Tiene que ganar la carrera a los alcaldes morenistas Héctor Alcalde, de Bahía de Banderas y Geraldine Ponce, de Tepic, que pasó de los concursos de belleza a la política con buenos apoyos.

Revocación de mandato puede esperar

Tal parece que al interior de la coalición gobernante todavía no se toma una decisión sobre el tema de la Revocación de Mandato. Lo claro, por lo pronto, es que no les corre prisa. La agenda de los diputados ya está completa para lo que resta del 2025, y en ninguna lista aparece el tema de la revocación de mandato, de modo que se espera que se trate en la primavera del año próximo.

No se olvida que el diputado Ramírez Cuellar, que tiene derecho de picaporte en Palacio, dijo que sería muy buena idea, para ahorrar argumentó, que la revocación se vote también en el 2027. Pocos días después la presidenta lo avaló.

El problema es que la ley determina que la revocación de mandato no debe coincidir con jornadas electorales federales o locales y entonces se necesita un nuevo marco legal para que se haga el mismo día de la elección del Congreso y de las 17 gubernaturas. Al interior de la bancada hay quien piensa que el cambio no es una necesidad sino una estrategia coyuntural.

Los Cabañas

Se dice en corto que las agencias de inteligencia de diversas dependencias comenzaron a darle seguimiento a la familia Cabañas en Guerrero que ha emprendido un activismo singular que congrega contingentes numerosos.

Lucio Cabañas fue un maestro normalista, egresado de la escuela de Ayotzinapa, que optó por la vía armada para forzar un cambio. Fue jefe de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres.

La bestia negra de este grupo fue el gobernador Rubén Figueroa a quien hace poco alguien del actual gobierno de Guerrero le organizó un homenaje, lo que fue tomado como una provocación por la familia Cabañas que se lanzó a las calles. Hay que atajar con política, mucha política, cualquier descontento que pueda articularse como movimiento violento. No hay que dejarlo pasar.