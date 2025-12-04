Fiscal Godoy

Ernestina Godoy Ernestina Godoy Ramos, durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado de la República en la que compareció ante el pleno previo a la votación de la terna integrada también por Maribel Bojórquez Beltrán y Luz María Zarza Delgado, para ocupar el cargo a la Fiscalía General de la República. (Mario Jasso)

Se corrió el trámite y el Senado eligió a Ernestina Godoy titular de la Fiscalía General de la República. De hecho, en calidad de interina, Godoy ya ocupa la silla que fue de Alejandro Gertz.

Lo que se ha dicho es que su presencia reforzará la coordinación con el Gabinete de Seguridad, que es clave para obtener mejores resultados en la lucha contra la delincuencia. El equipo de la presidenta Sheinbaum lo probó con éxito en el gobierno capitalino.

La nueva fiscal deberá equilibrar el dictado constitucional de la autonomía con el trabajo diario de coordinación con otras instancias. En materia de seguridad se han registrado avances importantes, pero es demasiado lo que falta por hacer. Ocupar la FGR es la prueba más importante en la carrera de Ernestina.

Un sorteo muy político

La presidenta Sheinbaum tomó la decisión de viajar a Washington D. C para atestiguar el sorteo del Mundial de Futbol 2026. Será una visita relámpago, pero puede resultar sustanciosa.

En el Centro Kennedy para las Artes, donde será el sorteo, hay varias salas en las que podría encontrarse con el presiente Trump o con el primer ministro de Canadá, Mark Carney que también andará por ahí.

A decir de los expertos ninguno de los tres países anfitriones tiene posibilidad de ganar el torneo, pero sus líderes sí pueden anotarse un triunfo político. Aunque sea breve no será una visita sencilla, Trump acaba de decir que tal vez ni siquiera trate de renegociar el T-MEC, sino comenzar otro desde cero.

13 por ciento

El aumento al salario mínimo derribó el mito de que subirlo descarrilaría a la economía nacional. Ya está claro para todos que los factores que amagan la economía son otros.

Para el año próximo el aumento será de 13 por ciento. El aspecto central es que 8.5 millones de trabajadores serán beneficiados. La decisión se alinea con el objetivo gubernamental de que el ingreso mínimo cubra 2.5 canastas básicas para el final del sexenio.

Tener un empleo formal con prestaciones es el mejor programa social, si además se le añade un ingreso justo entonces estamos ante una de las mejores noticias para cerrar el año.

Batalla diplomática

El gobierno mexicano defiende con vigor la decisión de otorgar asilo en la embajada en Lima a Betssy Chávez, que fuera primer ministra de Perú. No ha sido una batalla diplomática fácil, al contrario, es un lance complejo.

Una delegación mexicana encabezada por Luz Elena Baños defendió el tema en la OEA y recordó que el gobierno mexicano ha solicitado un salvoconducto para traer a la política peruana a México. La decisión del gobierno mexicano, se hizo la precisión, está basada en la Convención Sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas.

El gobierno del Perú quiere saltarse todas las trancas de derecho internacional y tomar por asalto la embajada mexicana, está buscando cómplices, que la OEA no le siga el juego.