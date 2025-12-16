Contratación de pilotos extranjeros

Protesta de pilotos CIUDAD DE MÉXICO, 01DICIEMBRE2025.- Pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y miembros del Colegio de Pilotos Aviadores de México se manifestaron afuera de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para mostrar su inconformidad por el permiso que se le concedió a la empresa Volaris para que pueda contratar pilotos extranjeros para vuelos nacionales, algo que según ellos es inconstitucional y pone en riesgo la fuente de trabajo de pilotos mexicanos. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Desde su nacimiento en el año 1958, la Asociación de Pilotos Aviadores de México (ASPA), sindicato que agrupa a los pilotos comerciales de nuestro país, se ha caracterizado por su lucha para reivindicar los derechos laborales de su gremio, sobre todo en aquella época que eran discriminados ante los pilotos norteamericanos que operaban en México y a quienes se les pagaba en dólares a diferencia de los mexicanos que recibían sus salarios en pesos.

Pilotos legendarios y ejemplares por sus luchas como los capitanes Fabre y Ballina, hicieron posible que hoy en día nuestra constitución y reglamentaciones para la operación de nuestra aviación comercial, prohíban el Cabotaje que permitiría a cualquier aerolínea extranjera operar vuelos comerciales entre destinos nacionales, así como que ningún piloto extranjero pueda ser contratado para volar aviones comerciales mexicanos.

A pesar de todo lo anterior, la aerolínea Volaris, que dirige Enrique Beltranena, está operando algunos vuelos con pilotos extranjeros, a lo que ASPA se ha opuesto llevando a cabo diversos actos de protesta por el permiso que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) antigua DGAC, otorgó a Volaris, violando en la constitución diversas reglamentaciones del sector. Además, ASPA afirma que este hecho puede poner en riesgo la seguridad de los vuelos pues los pilotos contratados no hablan buen español ni inglés y carecen de un conocimiento completo del territorio y el mapa nacional aeroportuario. La AFAC se ha defendido argumentando que en ocasiones especiales la ley permite hacer excepciones, pero los pilotos no aceptan esa respuesta y han continuado sus protestas.

Independientemente de que algunos de los cuestionamientos de ASPA sean justos, también a la autoridad aeronáutica le asiste parte de razón. Sucede que Volaris ha tenido problemas con varios aviones Airbus equipados con motores Pratt & Whitney, que han presentado problemas recurrentes de mantenimiento por lo que la empresa ha tenido que dejar en tierra varios aviones con estos problemas, en lo que se realizan los trabajos de mantenimientos y correcciones necesarias. Esa emergencia ha afectado la operación de muchos vuelos en perjuicio de miles de pasajeros ante posibles cancelaciones.

Por este motivo la aerolínea solicitó permiso a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, para rentar 7 aviones marca Airbus con el esquema de arrendamiento húmedo (Wet Lease) que son alquilados con todo y tripulación a fin de no perder tiempo teniendo que contratar pilotos y sobrecargos nuevos lo que elevaría los costos ya que con este esquema los ahorros son mayores. La renta de un avión tipo Airbus viene costando al mes alrededor de 7 millones de pesos.

El permiso concedido para no afectar rutas ni pasajeros es temporal, sólo fue autorizado para la temporada alta que culmina a finales del mes de enero próximo.

Los pilotos que son un gremio de profesionales conscientes y conocedores de la industria, han vivido como sindicato crisis muy serias y han visto quebrar a varias aerolíneas en México entre las que sobresalen más recientemente Mexicana de Aviación, Interjet, Aeromar y en las últimas décadas desaparecieron Aerocalifornia, Aviacsa, Taesa y otras regionales, todas debido a problemas financieros, aumento de costos y mala gestión.

La industria de la aviación comercial la integran negocios cuyos costos de operación son muy altos, todas las refacciones y procesos de mantenimiento, así como los arrendamientos de aviones son caros y los costos laborales también por tratarse de personal altamente calificado. Las aerolíneas mexicanas, especialmente Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus han logrado la hazaña de sobrevivir a situaciones de verdad difíciles como la pandemia de Covid-19, sin ningún apoyo del gobierno como sí ocurrió en los EU y Europa donde las autoridades dedicaron sumas millonarias para apoyarlas.

La eficiencia de los directivos de la aerolíneas mexicanas pudo sortear la crisis con reestructuraciones financieras y laborales radicales, contratación de créditos, inversiones de nuevo capital y desde luego el apoyo de los trabajadores tanto de tierra como de vuelo. ASPA conoce la historia y por ello seguramente entenderá el problema de Volaris. Si estas empresas vivieran con subsidios gubernamentales no tendrían mérito alguno.

