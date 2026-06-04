¿Qué contengamos a la gente? No se puede

¿Cómo negocia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Puede resumirse en una escena de este miércoles: Luego de una perorata que se vuelve costumbre y se prolonga cada vez más en la mesa de diálogo, los representantes de la Coordinadora exponen demandas viejas y suman nuevas.

Entonces los portavoces del gobierno piden algo que parece razonable y señalan el tema de la violencia que se está realizando en las calles de la Ciudad de México: “Pediríamos que controlen a gente, que no haya violencia”, se les comenta.

“La rabia no se puede controlar”, es la respuesta.

Y no, no hay ni el más mínimo compromiso del liderazgo con un llamado a dejar de lado la destrucción y la violencia sin sentido.

Nada de efectivo en el Azteca (y cero pasión en la calle)

El Estadio Azteca se convertirá en zona cero efectivo durante los partidos mundialistas, todas las transacciones, hasta la cerveza y las botanas, habrán de pagarse con métodos electrónicos, preferentemente los asociados al teléfono celular.

Esta parte del mundial parece caminar muy bien, aunque algunos de los organizadores extranjeros empiezan a notar lo que ya es patente para los mexicanos de calle: la pasión por el Mundial parece estar a una temperatura que va de tibia a fría.

El tema es fácil de explicar y también es asunto ampliamente abordado: los costos de los boletos hacen que se trate de un mundial excluyente, muy alejado de la pasión que puede vivirse por el futbol en el país.

Sin despidos en el INE

En contra de lo que algunos consejeros, particularmente Rita Bell López Vences y Martín Faz Mora, quisieron hacer pasar como “despidos masivos” y pérdida de capacidad técnica rumbo al 2027, resultó falso.

La movilidad de personal en el Instituto ha sido siempre alta, especialmente en plazas de honorarios, contratos temporales y personal de confianza. Nada nuevo bajo el sol.

Por eso no pasó desapercibido que Guadalupe Taddei y Arturo Chávez les recordaran que no se está hablando del Servicio Profesional Electoral ni de una crisis operativa del árbitro electoral.

El verdadero malestar parece estar en la pérdida de control de algunos consejeros sobre áreas administrativas.

Protestas estudiantiles IPN

Se los dijimos, levantar una movilización estudiantil, siempre será riesgoso meter la mano desde lo oscuro pensando que con eso se gana más fácil una controversia al interior de una casa de estudios pública y relevante como lo es el Politécnico Nacional.

El tema de la Fundación Politécnico quedó zanjado e incluso vinieron cambios en puestos claves de la institución. En contrapartida, la Fundación Politécnico tendrá candados firmes para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos privados que se capten a nombre del IPN.

…pero la movilización estudiantil sigue. Despertaron al león otra vez sin saber lo que eso implica.

Sonora

Con la cancha recorrida como alcaldesa de Hermosillo, secretaria de secretaria de Turismo y, ahora, de Agricultura de Sonora, Celida López Cárdenas suena, entre otros, en las preferencias para ser gobernadora de Sonora.

Durante la semana pasada acompañó al Gobernador Durazo entregando becas y luego celebrando el Día de la Marina y posteando, abundantemente en redes, el informe de la Presidenta.