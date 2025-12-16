Se derrumba el populismo zurdo

Boric recibe a Kast en La Moneda para iniciar la transición que terminará en marzo

Por la mañana de ayer la presidenta de México se refirió al triunfo del chileno José Antonio Kast, pero de manera cautelosa. Felicitó al “pueblo” chileno (la invisible e ineludible presencia del populismo), por haber elegido. No tanto por la persona seleccionada.

La agencia EFE lo consigna de este modo:

“La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática”, así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista, José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”.

Sin embargo, por Kast encendió lámparas ámbar y procedió a la extrapolación del caso chileno. Aquí será imposible el triunfo de la derecha, dijo en síntesis.

“...fue una decisión del pueblo chileno quien eligió a quién quiere de gobierno... hay que analizar lo que pasa en cada país... Es un momento de reflexión en movimientos progresistas (¿qué significa progresistas de un lado y otro?) ... ¿por qué se dan estas circunstancias...? (esto no va a ocurrir en México porque) “hay mucho apoyo popular al gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que se comprometió, hay resultados, reducción de pobreza, desigualdades y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la transformación.

“Aquí hay unidad, a veces cuando no hay unidad (lo mismo dijo en su momento de Bolivia), se genera esta disminución del apoyo... En nuestro país, se busca siempre la unidad del movimiento, además de que hay honestidad y el gobierno está dando resultados, porque nunca se va a abandonar a lo que nos comprometimos.

“Se mantiene la visión de que el gobierno está para servir al pueblo, es la razón por la que el gobierno tiene mucho apoyo popular”.

La verdad, el apoyo popular proviene de la entrega de dinero; no del buen gobierno.

Los beneficiarios de los programas socio electorales pasan por alto los pésimos servicios nacionales, la violencia, la corrupción huachicolera, el horror del IMSS y el IMSS Bienestar y tantas y tantas otras deficiencias más, porque logran en el bolsillo las monedas de 22 programas cuyo monto ya alcanza el billón de pesos. Y seguirá creciendo...

Ningún régimen, con la previsora capacidad persuasiva de regalar dinero desde antes de las elecciones (o dispersarlo, para usar un verbo menos humillante), puede perder una elección. Y si a eso se agrega la incesante propaganda y el machacón mensaje a mañana, tarde y noche, la victoria está asegurada por mucho tiempo, como va a ocurrir en México.

No es un asunto de política pública o eficacia administrativa; es un tema de economía, necesidad social y aprovechamiento de esa condición.

Pero no todos en el bloque populista respondieron de la misma forma. El muy espirituoso y poco espiritual Gustavo Petro, presidenta de Colombia, se descosió de esta manera tan poco diplomática:

“...en América “vienen los vientos de la muerte” y en una pirueta prosopopéyica, digna del poeta Guillermo Valencia convocó (¿a quién va a ser?), al pueblo, “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

La pobre espada de don Simón lo mismo le sirve a Petro, a Evo o a Maduro. A cambio los chilenos prenden de la banda presidencial, al momento de jurar el cargo, la Piocha de O´Higgins, la cual es una estrella pentagonal esmaltada con el escudo nacional. O, mejor dicho, una copia, porque algunos historiadores dicen: Augusto Pinochet, tan rata como “Cuca la Ratita”, se chingó el mentado símbolo durante el perverso golpe del año 1973 cuando asesinaron a Salvador Allende.

Como sea la derrota de Boric es inmensa, no sólo por su filiación política sino porque una generación joven no supo distinguir entre la realidad y la palabrería. Lo siento, por la hermosa Camila Vallejo.

--0--