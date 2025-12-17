El peso sobre una fortaleza sensible al exterior: HF Markets

Peso vs dólar

El peso mexicano inició la semana con un desempeño sólido frente al dólar, respaldado por un giro claramente más conciliadora de la Reserva Federal de Estados Unidos. La combinación de recortes acumulados en la tasa de referencia, el retorno explícito de la liquidez vía compras de bonos del Tesoro y un discurso enfocado en la protección del empleo debilitó al dólar a nivel global y abrió espacio para una apreciación de las monedas emergentes, señala Paula Chaves, analista de mercados financieros de HF Markets.

En este contexto, el tipo de cambio se movió por debajo de la barrera psicológica de los 18 pesos por dólar, reflejando no solo el efecto externo, sino también fundamentos locales aún favorables. El diferencial de tasas sigue siendo atractivo para los flujos de carry trade, mientras que la percepción de estabilidad macroeconómica ha permitido que el peso capitalice mejor que otras divisas comparables.

Sin embargo, el rendimiento reciente no está exento de riesgos. La narrativa positiva depende, en gran medida, de que la Fed mantenga su sesgo acomodaticio y de que no resurjan presiones inflacionarias asociadas a aranceles o choques geopolíticos. Además, hacia 2026, el entorno político-comercial —incluida la revisión del T-MEC— podría introducir episodios de volatilidad cambiaria.

Por ahora, el peso navega con viento a favor, pero su fortaleza sigue siendo altamente sensible a decisiones externas. La apreciación es un rendimiento táctico, no necesariamente estructural.

CELULARES.- La decisión de vincular todas las líneas móviles a una identidad oficial a partir de enero de 2026 marca un cambio profundo en el equilibrio entre seguridad, privacidad y operación comercial en el sector telecomunicaciones. El objetivo es claro: eliminar el anonimato que facilita actividades delictivas. Sin embargo, el impacto operativo para los operadores será significativo.

El nuevo esquema obliga a integrar procesos de verificación más robustos, resguardo de datos sensibles y cumplimiento estricto de la legislación de protección de datos personales. Esto incrementa costos, complejidad y riesgos reputacionales en caso de filtraciones o mal uso de la información.

Desde la óptica de riesgos y rendimientos, la medida puede fortalecer la confianza en el largo plazo, pero implica una carga inmediata para la industria. El reto será implementar el registro sin frenar la adopción de servicios móviles ni erosionar la percepción de privacidad del usuario.

TRABAJADORES.- El conflicto entre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y los extrabajadores del extinto organismo revela una transición institucional más costosa de lo previsto. La falta de acuerdo sobre liquidaciones y el traslado del conflicto a tribunales introduce riesgos legales, laborales y reputacionales para la nueva autoridad. Más allá del caso puntual, el episodio expone un problema recurrente en las reconfiguraciones institucionales: el costo humano y financiero de los cierres administrativos. En términos económicos, estas fricciones no solo generan litigios, también afectan la credibilidad y la continuidad operativa del regulador en una etapa crítica.

DIGITAL.- La decisión de una de las cadenas de conveniencia más grandes del país OXXO de apostar por una estrategia de medios basada en datos confirma una tendencia clara: el retail físico ya no puede crecer sin inteligencia digital. La selección de una agencia especializada en performance refleja la necesidad de optimizar cada impacto publicitario en un entorno de atención fragmentada. Para el sector, el mensaje es contundente: la inversión en medios dejó de ser creativa para volverse analítica. El rendimiento ya no se mide en alcance, sino en conversión, eficiencia y retorno medible.

PLATA- El financiamiento de hasta 500 millones de dólares obtenido por Plata con respaldo japonés envía una señal potente al mercado: el capital institucional global sigue apostando por la banca digital mexicana, pero solo por modelos con disciplina, regulación y escala. En un entorno de mayor escrutinio financiero, la operación distingue a quienes construyen infraestructura real de quienes crecieron solo con narrativa. Aquí, el rendimiento está en la confianza de largo plazo.