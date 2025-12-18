El Marro sigue en el negocio

El Marro José Antonio "N" a quien se le acusa de ser el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido (Secretarías de Estado)

Cuando de este lado de la frontera todos creíamos habernos librado de la impronta criminal de José Antonio Yépez, El Marro, que fuera jefe del cartel de Santa Rosa Lima, en Guanajuato, llegó de Estados Unidos la noticia de que, incluso arrestado, El Marro sigue operando una red de robo y contrabando de combustible.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro del Tío Sam, las actividades del Marro contribuyen a fomentar un mercado ilegal transfronterizo de energía, socavan a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos.

El Marro cumple una condena de más de 50 años de prisión, pero por una decisión que ahora deberá revisarse y explicarse a fondo dejó la prisión del Altiplano, y fue trasladado a una cárcel de Durango. ¿Por qué?

Tianguis Turístico, despotismo e imposición

Aumenta la molestia de algunos secretarios de Turismo de estados interesados en participar en la edición 2026 del Tianguis Turístico México, por lo que consideran imposiciones y trato despótico de la empresa encargada de la organización del evento. Actúan, dicen, como si el Tianguis fuera su patrimonio y ellos solo están cumpliendo un contrato que les dieron en Presidente Mazarik en condiciones que no han sido aclaradas.

Los secretarios lamentan que la empresa los trate como si fueron sus empleados, cuando los empleados son ellos. Les dan órdenes, los autorizan y desautorizan por capricho y, en suma, han creado un mal ambiente de trabajo, lo que entorpece la preparación del evento.

Se conmemora en el 2026 la edición 50 del Tianguis Turístico que será en el puerto de Acapulco. ¿Está la secretaria de Turismo federal al tanto de los excesos de su agencia?

Venezuela. ¿Defender lo indefendible?

Es difícil tener una cifra exacta, pero en los últimos años más de 7 millones de venezolanos han dejado su país huyendo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, quien no pudo demostrar la legalidad de su triunfo en la pasada elección presidencial. La oposición, en cambio, con las actas electorales en la mano, demostró el inaudito despojo.

Maduro no pasó la aduana de las urnas y sin embargo de aferra al poder sostenido por las fuerzas armadas. Los opositores en Venezuela están en la clandestinidad o, de plano, ya salieron del país. Si el régimen venezolano hubiera demostrado su victoria se entenderían los llamados a respetar la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera, pero no lo hizo, formó un gobierno de facto.

En Venezuela está a punto de romperse el cántaro, hay que demandar que se imponga la legalidad y darle otra última oportunidad a la paz.

Energía, suministro garantizado

De primera importancia las decisiones que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum para garantizar el suministro de energía eléctrica en el país, a través de la CFE, para garantizar la generación de 54 por ciento de energía eléctrica nacional por parte del Estado mexicano y de 46 por ciento para la inversión privada.

El próximo año habrá alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. El nuevo esquema tiene orden, tiene planeación y tiene garantía,

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya inició la construcción de la central “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica que usa combustóleo, con el fin de promover energías limpias.