La estrategia funciona, pero

Homicidios dolosos disminuyen 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025; representan 34 homicidios diarios menos: Presidenta (Margarito Pérez Retana)

El dato es contundente: los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Es un logro que muestra que la estrategia funciona y que el Gabinete de Seguridad apuntala al gobierno del Segundo Piso de la 4T.

Cabe la satisfacción del deber cumplido, de un trabajo bien hecho, pero no hay espacio para triunfalismos. El camino por recorrer todavía es demasiado largo. Procede fortalecer la capacidad de investigación, abatir la impunidad, disminuir el número de armas de fuego en manos de la población civil y acentuar la colaboración entre gobierno, estados y municipios.

El cambio en materia de seguridad se nota. El elemento principal, que no aparece en los documentos oficiales, es que ahora hay voluntad política para combatir a la delincuencia con la fuerza del Estado, que para eso está. Hay, sin embargo, delitos de alto impacto social, como la extorsión, que siguen lastimando. Hay la expectativa de que, con una mejor coordinación con la FGR, las cifras serán todavía mejores.

No es chiflazón

Árbol que crece torcido nunca endereza sus ramas. Desde el arranque de su gestión las relaciones entre el gobernador Samuel García y el Congreso del estado de Nuevo León han sido malas y no hay señales de que mejoren.

En el más reciente encontronazo el gobernador vetó el Presupuesto 2026 confeccionado por el Congreso y se lo regresó. Samuel explicó su decisión diciendo que no fue una chiflazón, no fue un capricho, sino en buena onda para tener un mejor presupuesto de alcance mundialista. El gobernador se dijo dispuesto al diálogo.

No queda claro si la oposición del estado también quiere diálogo y de tenerlo si podrán entender lo que dice el gobernador que habla, ya lo vimos, muy raro. Allá se dice que los jaloneos subirán de intensidad día con día conforme se acercan las decisiones del 2027.

Deslindar responsabilidades

¿Cómo va el peritaje sobre el accidente del Tren Interoceánico? La presidenta Sheinbaum pidió a la FGR acelerar los trabajos. El dictamen técnico será clave para deslindar responsabilidades. En caso de encontrarse fallas en el diseño hay que corregirlas porque al final del día se busca que el tren sea un medio de transporte seguro para los usuarios.

Si se toman atajos para evadir el bulto el riesgo seguirá latente.

Circula la versión de que la ASF detectó fallas de origen en Tren. De ser cierto, habrá que tomarles también una declaración. No falta quien le quiera sacar raja política a la tragedia, pero lo importante es saber con claridad qué falló y tomar las medidas para que no se repita. Eso es lo central, lo demás es parloteo político.

El fantasma de los acordeones

Los integrantes del Consejo General del INE también darán recomendaciones para la inminente Reforma Electoral. Hasta el momento no han construido, se dice por allá, una visión conjunta, aunque al parecer quieren que la siguiente etapa de la elección del Poder Judicial no se realice el mismo día que la elección general del 2027.

Generaría problemas múltiples de logista y vigilancia, pues podría replicarse la estrategia de los acordeones lo que ocasionaría, aseguran, jaloneos entre los representantes partidistas en las urnas.

La elección Judicial podría ser en octubre del mimo año 2027.