Rumbo a las elecciones de 2027

El 6 de junio de 2027 habrá elecciones en México. En el ámbito federal se renovarán las 500 diputaciones que forman la Cámara de Diputados. En la Ciudad de México, además, elegiremos a quienes formarán el Congreso local y a los gobiernos de las 16 alcaldías. Aunque el día de la elección todavía parece lejano, el proceso para llegar a ella está por empezar.

En la capital se elegirán 286 cargos: 33 diputaciones de mayoría relativa, 32 de representación proporcional, una Diputación Migrante, 16 alcaldías y 204 concejalías. Para organizar estos comicios, la Ciudad se divide en 33 distritos electorales uninominales, 16 demarcaciones territoriales, 121 circunscripciones y 5,553 secciones electorales.

El Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 comenzará formalmente el 7 de septiembre de 2026. Desde ese momento, empezará una serie larga de actividades. Se formarán los consejos distritales. Se prepararán materiales y documentos electorales. Se desarrollarán sistemas informáticos. Habrá fiscalización, capacitación, observación electoral y organización de debates, entre muchas otras tareas que se realizan antes de que se instale una sola casilla.

La ciudadanía también podrá involucrarse desde antes. Por ejemplo, el periodo para presentar solicitudes de observación electoral se contempla del 10 de septiembre de 2026 al 7 de mayo de 2027. Observar una elección es otra manera de participar y contribuir a la transparencia de los procesos democráticos.

Se prevé que las plataformas electorales se presenten del 17 de febrero al 3 de marzo, mientras que la documentación para solicitar el registro de candidaturas se recibirá del 8 al 15 de marzo. Este ajuste permitirá contar con tiempo suficiente para revisar expedientes, verificar requisitos, atender requerimientos y comprobar el cumplimiento de las reglas de paridad y acciones afirmativas antes del inicio de las campañas.

Las campañas comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio. Durante ese periodo, la ciudadanía podrá conocer y contrastar propuestas, trayectorias y perfiles. El IECM prepara para ello herramientas como el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, además de los debates y los distintos mecanismos de información electoral.El domingo 6 de junio de 2027 será la jornada electoral, pero el proceso no termina cuando cierran las casillas. Los cómputos distritales se realizarán del 6 al 9 de junio y posteriormente se entregarán las constancias y se realizarán las asignaciones correspondientes. También operarán el Programa de Resultados Electorales Preliminares y los conteos rápidos para ofrecer información oportuna sobre la elección.

Organizar una elección implica mucho más que instalar casillas. Supone meses de preparación, coordinación, desarrollo tecnológico, capacitación y vigilancia permanente. Por eso es importante conocer el calendario desde ahora. La certeza electoral no comienza el día de la votación: se construye en cada decisión y en cada etapa previa al 6 de junio de 2027.

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