La mentira genera incomprensión

Nicolas Maduro (Agencia EFE)

Hace unos días el conocido analista internacional de atómico apellido (Andrés Oppenheimer) sintetizó la incursión de los Estados Unidos en Venezuela y sus consecuencias con un preciso juego de palabras: “Operación militar, impecable; plan posterior, inentendible”.

Esta disyuntiva tiene un antecedente y una tradición: los Estados Unidos jamás hacen algo negro, sin soportarlo con un pretexto blanco y así erigirse en víctimas justicieras. No hace falta remontarnos muchos años atrás, recordemos sólo la dispersión mediática en torno de las armas químicas de Hussein como plataforma para justificar la segunda guerra; la invasión y el derrocamiento del “monstruoso tirano” (como lo quisieron presentar), y la inexistencia de esas maquinarias de asesinato masivo.

En el reciente caso de Venezuela (como parecen preparar el manotazo mexicano, sin necesidad de fuerzas militares), el pretexto fue el narcotráfico. Pero en sus propios documentos (ahora los de la Corte de Nueva York), dejan muy clara su contradicción. Hablan de cómo se formó el “Cartel de los soles”; de Chávez, de Maduro y sus segundos y terceros en la política venezolana, pero los dejan intactos y al mando, cuando secuestran al dictador.

Ahora tienen una dictadura sin dictador. Por primera vez imponen como fachada a una señora bajo amenaza, cuya marca de Caín le brilla en la frente.

Si esa mujer no vendió a Maduro, Judas jamás recibió treinta monedas, ni cincuenta millones de dólares; Dalila no rapó a Sansón, ni María Tudor fue “Bloody Mary”: María Antonieta no comía pasteles y La Malinche también hablaba arameo.

Si los párrafos citados a continuación (de la corte neoyorquina), dijeran toda la verdad, habría demasiados presos hoy en espera de juicio en Estados Unidos. Si no los capturaron fue por algo. Quizá porque son fantasiosos hasta para sus propios autores. Total, el golpe mayor no tiene reversa. Maduro se pudrirá en la celda.

“Actos para Fomentar la Conspiración Narcoterrorista entre el Cártel de Los Soles y las FARC.

“...Para promover la conspiración narcoterrorista y para lograr sus objetivos ilícitos, se cometieron, entre otros, los siguientes actos manifiestos:

“a.- Alrededor de 2003, un socio de las FARC y el Cártel de Los Soles pagó a Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, el acusado, 300 mil dólares para ayudar a establecer

un campamento de las FARC cerca de Apure, Venezuela, donde estas pudieran procesar cocaína.

“b. Alrededor de 2005, Chávez instruyó a Nicolás Maduro Moros, el acusado, quien entonces era miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a otros, que los jueces venezolanos que no

protegieran a las FARC y sus actividades debían ser destituidos de sus cargos. Ese mismo año, el gobierno venezolano puso fin en gran medida a la participación de Venezuela en operaciones bilaterales antinarcóticos con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

“c. Alrededor de 2006, Chávez nombró a Maduro Moros ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ese mismo año, las FARC pagaron a Maduro Moros 5 millones de dólares provenientes del narcotráfico, a través de un tercero, en relación con un plan de lavado de dinero que formaba parte de la conspiración narcoterrorista.

“Maduro Moros y otros acordaron blanquear muchos millones de dólares de las FARC, incluidos los 5 millones de dólares, mediante la compra de equipos de extracción de aceite de palma de Malasia con el producto del narcotráfico, que se utilizarían para apoyar la operación de plantaciones de palma africana en Apure que aparentemente serían legítimas.

“En relación con este plan, alrededor de diciembre de 2006, Venezuela anunció acuerdos comerciales con empresas malasias relacionados con la extracción de aceite de palma africana y la exploración de petróleo crudo en Venezuela.

“d. Alrededor de 2006, el Cártel de Los Soles envió un cargamento de 5.6 toneladas de cocaína desde Venezuela en un avión DC-9 con matrícula estadounidense. DIOSDADO CABELLO RONDÓN y HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS, alias “El Pollo”, los acusados, trabajaron con otros miembros del Cártel de Los Soles para coordinar el envío.

“El avión partió de Venezuela desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela (el “Aeropuerto de Maiquetía”), y aterrizó en el Aeropuerto de Ciudad del Carmen en Campeche, México. Las autoridades mexicanas incautaron 5.6 toneladas de cocaína a su llegada a Campeche.

“e. Alrededor de 2008, Chávez, quien en ese momento era presidente de Venezuela y uno de los líderes del Cártel de Los Soles, acordó con LUCIANO MARÍN ARANGO, alias “Iván Márquez”,

el acusado, utilizar fondos de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), para apoyar las operaciones de narcotráfico y terrorismo de las FARC.

“f. Alrededor de 2008, MADURO MOROS, CABELLO RONDÓN y CARVAJAL BARRIOS asistieron a una reunión con un representante de las FARC en la que los asistentes acordaron que el Cártel de Los Soles le proporcionaría dinero y armas a cambio de un aumento en la producción de cocaína. Durante la reunión, Maduro Moros acordó abusar de su autoridad como canciller para asegurar que la frontera entre Venezuela y Colombia permaneciera abierta y así facilitar el narcotráfico.

“g. Alrededor de 2008, CABELLO RONDÓN, CARVAJAL BARRIOS y CLIVER ANTONIO ALCALÁ CORDONES, el acusado, se reunieron para acordar que ALCALÁ CORDONES asumiría funciones adicionales para coordinar las actividades de narcotráfico del Cártel de Los Soles y las FARC.

“h. Alrededor de 2009, MADURO MOROS, CABELLO RONDÓN y CARVAJAL BARRIOS asistieron a una reunión con un representante de las FARC, en la que se habló sobre un cargamento de cuatro toneladas de cocaína que las FARC se disponían a transportar al Cártel de Los Soles. CABELLO RONDÓN ordenó a las FARC que entregaran la cocaína en un lugar específico de Venezuela, donde un avión la estaría esperando para transportarla a Nicaragua para su posterior envío a México e importación a Estados Unidos.

“Durante la reunión, el grupo también abordó un reciente golpe

de estado en Honduras, y CABELLO RONDÓN advirtió, en esencia y

en parte, que la inestabilidad resultante podría arruinar el

negocio (años después Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue condenado en EU a 45 años de cárcel por narcotraficante. Trump lo indultó para molestar a Biden y los Demócratas).

“Maduro Moros viajó a Honduras después de la reunión, haciéndose pasar por ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela (¿?), para intentar intervenir en nombre del Cártel de Los Soles y evitar que los acontecimientos en Honduras perturbaran las actividades de narcotráfico de la conspiración narcoterrorista”.

Hoy los mencionados gozan de cabal salud en el nuevo régimen: madurismo sin Maduro.

Muchas cosas resultan absolutamente incomprensibles, por ahora.