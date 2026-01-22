La epidemia de la sumisión en su mejor apogeo

Más vale ser vencido diciendo la verdad

que triunfar por una mentira

Mahatma Gandhi

Marcha del refugio franciscano

Soy apasionada de las frases y los dichos por la tanta verdad y experiencia que contienen y que transmiten con enorme sencillez, aunque siempre de forma contundente, sabia y verídica. Un ejemplo que me viene a la memoria ahoritita es lo que dijera alguna vez el médico austriaco Alfred Adler sobre que una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso, sentencia que hoy aplica mejor que nunca al caso de Los Franciscanitos, partiendo de que ya resultan insostenibles y hasta nauseabundas las mentiras con las que al respecto se siguen conduciendo la Jefa de Gobierno Clara Brugada y su séquito de achichincles, empezando por su Secretario de Gobierno César Cravioto que se dice, se comenta y se rumora que se niega al censo de los animales por parte de sus cuidadores y por algo será y, a la par, está la dizque autónoma… ¡ajá!… fiscala… sí, con A… Bertha Alcalde, intentando una y otra vez convencer al respetable, con argumentos serviles, de que en ese memorable traslado-masacre ordenado judicialmente (para lo que esto último les ha valido cuando las tres resoluciones federales han concluido a favor de restituir el predio y a los franciscanitos) no existió violencia ni improvisación para desalojar de una sola embestida a los poco más de mil perros (se desconoce el paradero y condición de los 39 gatos) herederos de un predio codiciosamente corrompido y de esa forma habiéndose roto la cadena de custodia obligada. Lo anterior, además, omitiendo el protocolo correspondiente al primer respondiente que para la ocasión debió ser, por competencia legal, la Brigada de Vigilancia Animal adscrita como policía preventiva, que lo es, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por lo tanto cuerpo policíaco que debió proceder no sólo al aseguramiento inmediato de la escena del crimen y de las víctimas IN SITU, en coadyuvancia con los peritos especializados en materia de maltrato animal, sino de cualquier objeto, implemento, instrumento, cuerdas, vehículo, aparato, alimentos, herramientas, etc., incluidas personas que presuntamente hubieran podido participar o formar parte de ese supuesto maltrato denunciado, insisto, a nivel penal, que tiene sus bemoles. En cambio, lo que sí hubo de corresponder bajo la modalidad in fraganti, hubiera sido el arresto inmediato de quienes llevaron a efecto la captura que trataron de invisibilizar y el traslado de los animales (a todas luces violento e improvisado) que realizaron infraccionando cada una de las normatividades de la materia, inclusive su trato digno y respetuoso, y todo, para irlos, textual, a arrumbar a lugares inadecuados, sin sustrato natural ni el equipamiento mínimamente indispensable, con personal improvisado, peeeeero, ahí se hubiera tenido que proceder contra el mismo gobierno y pues ya vimos que para ello si sobró la tolerancia. Por otra parte, la fiscala dijo e insistió en que los animales ahora sí estaban en sitios limpios, cuando recorren las redes sociales numerosas imágenes salidas del mismo interior donde hay inconformidad y podría ser que hasta compasión, donde se les ve con frío, ansiedad y sobre sus orines y excrementos. Asimismo, Alcalde presumió la atención veterinaria que estaban recibiendo “los perritos”, y cuando se dio la única oportunidad hasta ahora para que sus diferentes tutores los visitaran, se detectó a un perro con un absceso en una mano, producto seguramente de una mordida de congénere, a lo cual y a pregunta expresa, el veterinario que se encontraba atendiendo el recorrido contestó que se trataba de un tumor, sin saber que la respuesta la estaba recibiendo una MVZ con amplísima experiencia en casos de rescate animal en estados limite. Me pregunto si con ese tipo de expertos fue que se llevó a cabo el dictamen pericial sobre maltrato que tanto llenó la boca de la fiscala y que ensanchó aun más a la Jefa de Gobierno.

Continuaré con aquello de las ratas y las donas mojadas en agua puerca, etc., no sin antes despedirme manifestándome en total descontrol al saberse que los miembros del Patronato del Refugio Franciscano han sido amenazados con su encarcelamiento de pronunciarse fuera de tono tras su visita al improvisado albergue del Ajusco. Así las cosas. ¡Újule!

producciones_serengueti@yahoo.com