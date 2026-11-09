Mier da la explicación en la confusión

Ignacio Mier Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ofreció una conferencia de prensa previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente. (Daniel Augusto)

José Saramago, con el primer premio Nobel a la lengua lusa encima, ahora en debida traducción al español, habría dicho de nuestro momento: “…hasta ahora se ha mantenido inquebrantable la cohesión institucional entre los políticos responsables de la gestión de un país sobre el que sin decir agua va, ha caído una calamidad nunca vista en la larga y siempre dificultosa historia…”

Esta cita la he tomado de un libro fantástico cuyo argumento comienza con la extraña votación de un país imaginario en el cual 85 por ciento de los electores emite el sufragio en blanco (“Ensayo sobre la lucidez”), lo cual tambalea toda la estructura y genera un verdadero cataclismo social y político.

Al comienzo el autor hace una advertencia sobre los funcionarios del sistema electoral. Y nunca conoció (que yo sepa) a Guadalupe Taddei:

“…un presidente, incluso el de un común colegio electoral, como este, deberá guiarse en todas las situaciones, por el más estricto sentido de la independencia o, dicho con otras palabras, guardar las apariencias…”

Y aquí hallamos dos coincidencias.

La respuesta institucional inquebrantable y sin fisura, disciplinada y firme y el asunto de la dependencia ideológica o política del funcionamiento electoral.

Un tema complejo cuya elucidación sólo le podría corresponder (con perdón del ripio) a una mente sobresaliente como la del señor senador Ignacio Mier cuya elevada estatura intelectual le permite erigirse como coordinador de los legisladores de su partido en la Cámara Alta. ¿Qué tan alta? Cada quien lo decide según desde dónde la mira. Asunto aparte, por otra parte, y por una vez más, ripio como el del principio. Bueno.

Mier da la explicación perfecta. ¿Cómo hemos sido los demás tan torpes para no comprenderlo antes?

Mier da este análisis:

“Frente a la insistencia de la oposición (LJ) de ligar a la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, con Morena, el coordinador de los senadores del partido guinda, Ignacio Mier, advirtió que (ella) nunca ha militado en la 4T, ni fue nombrada por ese movimiento.

“Taddei es parte del viejo régimen, Morena ni participó en su designación al frente del INE (tampoco la inscribió en el kínder) y fue el entonces presidente del instituto, Lorenzo Córdova quien, en el 2014 la designó como consejera presidenta del entonces Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora”.

“Es muy importante que se sepa que no llegó al INE por Morena, sino que fue elegida a través de una tómbola prevista en la ley tras no alcanzarse un acuerdo para nombrar a una consejera presidenta con el voto de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados”.

No importa si la veleidosa tómbola fue instituida como fortuito método por Morena ni si la ley a la cual Mier da poderes sobrenaturales fue votada por Morena.

En la dogmática y convencieramente disciplinada unanimidad de todos los morenistas, sólo hay una explicación: el cártel del INE.

La otra mafia del poder cuya existencia ahora reflejada en un pequeño partido cuyos militantes no llenan un estadio: SOMOS. Esa “Camorra” pasó invertida hasta para los sagaces ojos del patriarca quien, a pesar de conocerlos, no se dio cuenta de cuántos alacranes voladores había por ahí preparando concienzudamente los obstáculos para la Revolución de las Conciencias.

Esos –como decía el profeta--, son los malos de Malolandia, cuyo gentilicio puede ser, malolientes, malondinos o malolandeses, quien sabe. Le podríamos preguntar a Mier, dador de toda explicación y poseedor de toda sabiduría.

Pero lo real en estos días es obvio: el régimen “con palabras al alcance de la inteligencia de las clases menos ilustradas” (también Saramago) persiste en ofrecer claridad, en quitarle al pueblo la venda de los ojos y desenmascarar a quienes con el pretexto de la Taddei, quieren, pretenden, intentan, socavar la legitimidad moral, ética y axiológica del Movimiento de Regeneración Nacional, pero a pesar de todos los recursos a la mano (con abuso de la apropiación del texto saramaguiento) nos damos cuenta que “una gallina, cualquier gallina de cualquier raza, nunca conseguirá --por más como se esfuerce-- poner otra cosa que no sean huevos.”

Así Morena, por mucho como trate de producir algo distinto, sólo puede expulsar (por donde la gallina lo hace) los argumentos de Morena.

Y si para eso necesita a Mier y la adhesión de sus gobernadores y el eco de sus funcionarios y el retintín de una nueva narración fantasiosa para limpiarse el rostro, la faz o la cara “más-cara” (por muy dura como la tengan se les puede manchar) pues bien hallado se lo tengan porque ese caballero es un gran traductor del pensamiento presidencial, lo cual ya es decir.

E insiste la información de Mier:

“…Las reformas en materia electoral que permitieron ello (su presidencia electoral en Sonora) surgieron en 2014 luego de la firma del Pacto por México, un acuerdo político firmado por PAN, PRI y el extinto PRD en 2012 y que fue rechazado por Andrés Manuel López Obrador, “quien lo calificó de un plato de mentiras, consistente en cooptar a todos y borrar a la oposición”. Y también después de la promulgación de la constitución de 1917 en Querétaro, le faltó a Don Nachito.

“Es lamentable, recalcó, la campaña mediática para relacionarla con Morena, porque nunca tuvo participación política en el partido y su historia laboral se concentra en institutos electorales…” Si, de veras es lamentable de toda lamentación.

Pero el mundo no se termina allí. En el norte en el vecino estado de Texas la señora Gina Hinojosa, quien terminó con muchos años de dominio republicano en Austin, ofrece una idea cuyo contenido jamás podrá incluirse en el catálogo fraseológico de Morena. Se refiere a la responsabilidad personal frente al grupo.

Dice:

“No miraré hacia otro lado cuando alguien de mi propio partido actúe mal. No habrá excusas para la corrupción porque venga de alguien que comparte mis ideas políticas. La corrupción no se vuelve correcta cuando quien la comete está en nuestro lado”.

Sin embargo, a veces hasta los lamentos resultan impropios. Algunos analistas romantizan la crisis. Dicen:

El INE pertenece a la ciudadanía. Lo más importante de nuestra autoridad electoral, aquello que la define, ha estado ausente de la discusión reciente: su naturaleza ciudadana. “Aunque cuenta con un servicio profesional permanente, quienes hacen posibles las elecciones son las y los ciudadanos seleccionados al azar para instalar casillas, recibir votos y contarlos. Son nuestras vecinas, familiares y amistades”.

Yo no lo creo. El voluntariado en las casillas es el último eslabón. El INE es un órgano constitucional no un voluntariado. Es una entidad del Estado. Y sus crisis son las crisis de éste. No confundamos participación cívica con evolución política.

Contar los votos es labor de una mañana. Construir y preservar la democracia, más allá de las elecciones nos ha tomado toda la vida y aún no lo alcanzamos.