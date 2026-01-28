Ricardo Gallardo Gobernador de San Luis Potosí (Presidencia)

Los jaloneos al interior de la coalición gobernante en lugar de amainar crecen y, además, se dirimen en público. La reforma electoral sigue a la espera de que las aguas se tranquilicen. Para botón de muestra la declaración del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para quien la reforma empezó con el pie izquierdo porque los morenistas hicieron a un lado a PT y PVEM.

No socializaron con nosotros, dijo Gallardo. Fue más lejos y lamentó que algunos liderazgos de Morena vean con desdén a sus aliados y no valoren sus aportaciones al movimiento. En suma, la negociación va cuesta arriba y sin suficiente trabajo político.

Lo demuestra las palabras del gobernador que dijo que ellos, habla del PVEM, pueden volver a ganar en San Luis sin la ayuda a de Morena, como ya lo hicieron. Con esos aliados para qué quieran adversarios.

Otra iniciativa de reforma

Por cierto, comenzó a circular la versión de que un grupo de diputados está trabajando en su propia iniciativa de Reforma Electoral.

La principal diferencia de la que está confeccionando Pablo Gómez es que no toca el tema de los plurinominales, de manera que PT y PVEM se sumen al proyecto y lo aprueben por mayoría calificada.

Lo que se dice en los pasillos de San Lázaro es que presionar a esos partidos para aprobar una reforma que los perjudica puede dinamitar la coalición y formar un nuevo escenario político en el que Morena no tenga asegurado ganar ninguna votación en el Congreso.

Exceso fatal

No se trata, en principio, de una falla estructural, del diseño o construcción de las vías, sino de una falla humana lo que ocasionó la tragedia del Tren Interoceánico en Oaxaca.

En la primera información formal sobre la ocurrido, la FGR habla de exceso de velocidad ya que el tren viajaba a 65 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima en el tramo del siniestro es de 50 kilómetros por hora. La FGR aseguró que el tren en cuestión alcanzó velocidades superiores a los 111 kilómetros por hora en las rectas, cuando el límite es de 70.

Las conclusiones de la FGR permitirán deslindar responsabilidades y tomar medidas para evitar la repetición de la tragedia.

Oaxaca, golpe de humildad

Comienzan a conocerse las cifras definitivas del ejercicio de Revocación de Mandato en Oaxaca. Los resultados del instituto electoral local muestran que la diferencia entre las personas que respaldan la continuidad del gobierno de Salomón Jara Cruz y quienes votaron en contra es del 19 por ciento.

342 mil oaxaqueños pidieron que Salomón se fuera a su casa. Una cifra que caló hondo en el Palacio de Gobierno. Jara tuvo que apechugar y decir que escuchará al sector de la sociedad que no lo apoyó.

Votó casi el 30 por ciento del listado nominal que es el porcentaje más alto para este tipo de ejercicios que todavía no termina de cuajar entre la gente. Alto, pero no vinculante. Salomón reconoció la responsabilidad cívica de todas las personas que salieron a sufragar; toda vez que, observó, la verdadera democracia no se decreta, se practica; no se simula, se vive y se construye en las urnas.

Resumen

La FGR dijo que la causa del accidente del Tren Interoceánico fue el exceso de velocidad.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la decisión de mandar o no petróleo a Cuba es de Pemex.

Ricardo Gallardo dijo que PVEM puede volver a ganar en SLP sin la ayuda de Morena.

La presidenta dijo que en realidad se acabaron los privilegios en la SCJN.