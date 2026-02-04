Layda Sansores (Michael Balam Chan)

La versión es que en Campeche la gobernadora Layda Sansores se pelea hasta con su sombra. Dispara, dicen, a todo lo que se mueve, sin distinguir ente adversarios y aliados. Incluso se han registrado encontronazos entre la bancada de Morena y el Palacio de Gobierno. Va un ejemplo. Layda quiere contratar más deuda y que no le quiten ni una coma a su plan fiscal y sus correligionarios le piden que lo piense mejor.

PVEM y PT también están molestos y podrían ir cada uno por su lado en la elección del 2027 en ese estado. La persecución política es la marca de la casa y como nadie a nivel federal le exige prudencia pues ella quiere que solo sus chicharrones truenen. Layda es un peligro para Morena. El exceso es su divisa.

¿Alguien en Bucareli sabrá cómo llegar a Campeche? Para irse a dar una vuelta y leerle la cartilla a la mandataria. Ella desteje en su estado todo lo que con tanto trabajo ha costado enmendar en la capital del país

México en el Granma

Granma es el nombre del yate que en 1959 trasladó desde Tuxpan, Veracruz, hasta Cuba, a Fidel Castro y otros ochenta combatientes para emprender la revolución cubana. En honor a esa embarcación el régimen le puso su nombre al órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que en días recientes ha estado reseñando lo que podrían ser los últimos estertores del régimen.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido en la portada de la publicación que la presenta como aliada histórica de la isla. Dice el periódico cubano: la jefa del Ejecutivo recordó la histórica relación de México, independientemente del signo político de cada administración, con la mayor de las Antillas.

México, todos los gobiernos, han tenido una relación de apoyo a Cuba. Cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario, es la declaración de Claudia consignada en el Granma. A Cuba se le acaban las fichas, una de las últimas es el apoyo del gobierno mexicano.

Adán y Andy

Desde Villahermosa llegó al Altiplano la versión de Adán Augusto López y Andrés López Beltrán regresarán pronto al terruño para reponerse de las zarandeadas que han recibido, juntar fuerzas y regresar por la revancha, todo siguiendo un plan fraguado en Palenque. Ambos se dicen víctimas de fuego amigo.

Lo que se dice en corto es que Citlali Hernández dejará el gabinete para regresar al partido mayoritario de cara al proceso 2027 ocupando la posición que dejará Andy. Vaya usted a saber.

En la cúpula de Morena, se dice en los pasillos, ya no caben Luisa María y Andy juntos y entonces uno de los dos pondrá tierra de por medio.

Súper domingo aguacatero

El aguacate mexicano ya ganó el Super Bowl que se juega este domingo en California. Hay cálculos que indican que más de 100,000 toneladas de aguacate se consumirán , sobre todo en forma de guacamole con totopos, esta semana en Estados Unidos, en particular durante el encuentro entre los equipos de Seattle y Nueva Inglaterra, y el medio tiempo que estará a cargo del controvertido Bad Bunny.

Lo que se dice en voz baja es que los aguacateros mexicanos, sobre todo de Michoacán, tienen que pagar al menos el 5 por ciento de sus ganancias a las bandas crimínales que los extorsionan, como el CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya cuyo jefe, El Botox, verá el juego desde Almoloya.