Chihuahua cruje

Andrea Chávez (Andrea Murcia Monsivais)

Los morenistas también se confrontan en Chihuahua. Adán Augusto López, antes de dejar la coordinación senatorial, destapó a la senadora Andrea Chávez como candidata de Morena a la gubernatura. Lo dijo quitado de la pena porque es del dominio público su cercanía.

No fue lejos por la respuesta. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, que también va por la nominación morenista, rechazó la injerencia del excoordinador del Senado en los procesos internos estatales. ‘Aquí mandamos los chihuahuenses’. Adán no vota en Chihuahua, rubricó.

Ni Cruz, ni mucho menos Andrea, ocultan sus intereses. La senadora Chávez ya le ha metido, dicen en la frontera, una buena cantidad de dinero a su precampaña. Lo cierto es que la efervescencia política en el estado grande puede desbordar los cauces. Hay que apretar tuercas, piden morenistas locales.

Son frívolos, dice Luisa María

Quienes pensaban que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tenía algún tipo de acuerdo con Morena para enfrentar a PAN y PRI en el estado, lo tiene que pensar de nuevo. Y es que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se fue con todo sobre Samuel, que es de MC. Lo criticó por el manejo presupuestal al señalar incumplimientos en proyectos clave y gastos excesivos en su administración.

Fue más lejos , dijo: “No veo a un pueblo deseando que Movimiento Ciudadano gobierne este estado. Ya han gobernado no solo en Nuevo León, sino también en Jalisco y han evidenciado que son gobiernos de mucha frivolidad, mucha banalidad, no les interesa la gente, y también hay corrupción”.

Para la dirigente morenista, MC no repetirá en el gobierno de Nuevo León porque la gente quiere un cambio.

Buscando inversión privada

Al gobierno del Segundo Piso de la 4T le urge acelerar al crecimiento de la economía mexicana, que el año pasado no alcanzó ni el uno por ciento.

Para que este año se cuente una historia diferente, la presidenta Sheinbaum crea las condiciones para que los empresarios se animen a invertir. Les ofreció certidumbre, reglas claras permanentes, todo dentro del paraguas del Plan México.

Al encabezar la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que congregó a más de mil representantes de la iniciativa privada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo muy optimista y dejó en claro que su gobierno busca inversión privada, nacional y extranjera.

¿Campeche naranja?

La rebelión de diputados de Morena en el Congreso de Campeche tiene un efecto electoral de cara al 2027 que fortalece, dicen en corto allá, a Movimiento Ciudadano para contender por la gubernatura.

La versión es que fue el diputado de MC, Paul Alfredo Arce Ontiveros, recién electo presidente de la mesa directiva del Congreso, quién logró convencer al grupo de diez diputados morenistas de darle la espalda a su partido para apoyarlo y quitarle a Morena el control del Congreso, además de sumar apoyos que fortalezcan su proyecto político.

En la acera de enfrente hay otra versión. En Morena llaman traidores a este grupo de diputados morenistas, que encabezados por José Antonio Jiménez Gutiérrez se sumó a la oposición para aprobar nuevamente el fuero constitucional, que ya había sido eliminado en 2016. Casualmente, tanto José Antonio Jiménez como Alfredo Arce tienen investigaciones en su contra, por lo que, a decir de esta otra versión, se unen por la impunidad.