Lo preocupante está en las diferencias

A doña Clara Brugada, Jefa de Gobierno en CdMx, me permito recordarle que siendo gobernanta mo-re-nis-ta tiene el DEBER de cumplir a cabalidad y no a capricho o conveniencia los tres cacareados “principios” de su movimiento, a saber: no robar, no mentir y no traicionar, mismos que uno a uno y descaradamente ha venido quebrantando en el particular CASO FRANCISCANITOS, por cuanto para empezar y a plena luz de día, e indebidamente utilizando recursos públicos, con lujo de violencia procedió (sin fundamento y motivación acreditados) al desalojo y por lo tanto al robo de mil 095 perritos del Refugio Franciscano, A. C., no sin antes permitir que Carmela Rivero, patrona de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, administradora del predio ocasión del infundado desahucio, hiciera lo mismo con 39 gatos de los que desde el pasado mes de enero se ignora su real paradero y condiciones. Engañó -mintiendo una y otra vez al abogado y al patronato voluntario del RF- usando para ello a sus achichincles más cercanos con el fin de amainar la bronca con ofertas de que si se cumplían tal o cual requisitos los perritos y gatitos serían regresados. Se cumplieron las peticiones con creces gracias a una ciudadanía volcada en lograrlo, pero vilmente traicionada por la señora ajolota cuyo real compromi$o está a la vista, pero aún así, eso no nos detendrá de ir a por Los Franciscanitos, con y sin Mundial…

En otro tema… me disculpo de antemano al exponer por enésima vez que soy enemiga de que el “bienestar animal” y la “protección a los animales no humanos” se mezclen en las legislaciones, tan populares hoy incluyendo ambos términos como si se tratara de lo mismo, más evidentemente ignorando el verdadero origen y significado de cada uno o poco peor, manejando y entendiendo tales términos como sinónimos cuando para nada los son. Es por ello que tras 6/7 intentos en estos pasados 26 años ya dejé de participar en tan desgastantes ejercicios, partiendo de que juntar ambos propósitos dificultan los acuerdos en grado mayúsculo, resultando muy complicado que los proyectos pasen sin discusiones profundas y eternas o bajo la asechanza de cabilderos agrícolas como de hecho seguramente está pasando ahora con una iniciativa a la que le desaparecieron… ¿a efectos solamente propagandísticos?... el término “bienestar” para tratarla como una iniciativa de Ley General de Protección Animal cuyo texto en concreto desconozco para evitarme males mayores, pero cuyo dictamen -según la radical organización IGUALDAD ANIMAL capítulo MÉXICO- está siendo retenido por la pevemista diputada Gabriela Benavides Cobos que en origen fue su proponente pero que ya en su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa Cámara no se ha movido para lograr su pase al Pleno, quizás… no sé… en conocimiento de que al dejarla en el olvido quedará nulificada, hecho por el que precisamente el activismo considera grave y con propósito oscuro su retraso, máxime, tratándose de una normatividad cuyo propósito es incluir a tooooodos los animales que por lo visto la congresista prefiere dejar fuera, comoha venido siendo costumbre, y por ello mismo abandonando a su suerte a numerosas especies, sobre todo acuáticas, para las cuales no hay forma alguna de protección. Ni silvestres como lo sería una tortuguita de las mal descritas como “japonesas” o a las langostas o a los bogavantes, cuyo sufrimiento está ya científicamente comprobado, o inclusive a bovinos y equinos aprovechables o pequeños mamíferos, animales todos que están actualmente en un limbo legislativo, pero, no se piense que esto de luchar por proteger a todos esos seres olvidados se debe a los tiempos políticos mexicanos. No. Desde los años 80 mi muy estimada y añorada Peggy Porteau, periodista dedicada a educarnos e informarnos sobre el Reino Animal no humano utilizando para ello su magnífico espacio en el periódico Excélsior, ya escribía sobre la necesidad de contar en México con normatividad en la materia poniendo de ejemplo a los suecos, que para ese entonces desarrollaron un programa específico para dar protección a los animales de aprovechamiento, calificado por cierto como uno de los más rigurosos a nivel mundial, dado lo cual para 1988 decretaron una legislación en la que se exigían momentos de libertad para los animales y eliminación de su encadenamiento o restricción a un espacio mínimo en lugares de explotación intensiva, prohibiendo entre otras cosas el uso de hormonas sintéticas y determinados fármacos de alta toxicidad y… ¡fíjenseme!... dando solamente tres años para implementar las disposiciones particularmente en las granjas-factoría y nuestro país apenas pensándolo pese a que nuestra Constitución prohíbe el maltrato animal, sin excepciones ni clasificaciones, como de hecho deberá aplicar ese principio en el reciente caso de San Luis Potosí donde un mequetrefe identificado como Juan N., presunto propietario de unos campos deportivos, se pasó a molestar por la presencia de perros en su terruño, resolviendo el problema explotándole a balazos el cráneo a SOLOVINO y a LAIKA dejándola moribunda, dizque por que se le atravesó. El caso es que un loco así no puede andar por la libre y de pilón armado. Según lo más reciente, el asunto tiene carpeta de investigación abierta en la Fiscalía estatal potosina. Veremos qué tal se las gastan con las influencias del “dueño de los campos de futbol Los Delfines”, ubicado en el municipio Soledad de Graciano Sánchez. Estaremos al pendiente, como también sobre lo correspondiente a los daños causados al caballo colimense desaparecido tras la brutal golpiza que le propinaron dos desgraciados, ya que Guadalupe Solís, la presidenta municipal del Municipio Cuauhtémoc donde el hecho se consumó y que ofreció justicia para el animal, mintió estúpidamente presentando a un equino diferente; con un patrón de mancha en la frente totalmente distinto. Así los gobernantes elegidos por el pueblo bueno y sabio.

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