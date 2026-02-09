La música derrota al racismo MAGA

Actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 Foto: Vía redes sociales

La consagración americana de Bad Bunny en español, no ocurrió con presentación en el Super Tazón. Eso ya venía de antes. “Ice out” porque no queremos como Hawai; no nos saquen a la abuela, aquí seguimos.

Exhibirlo en ese sucedáneo del día de Acción de Gracias cuyo embrujo ovoide (opioide) les permite a los estadunidenses reunirse para colectivizar la mayor expresión simbólico-deportiva de su nacionalismo territorial expansivo, conquistador, brutal y violento, fue una consecuencia, no un lanzamiento.

La presencia de Bad Bunny fue una respuesta étnica y cultural contra la discriminación y el racismo. Ice out. Bad Bunny neutralizó a la MAGA al salir de la marginalidad cultural y adueñarse de su principal escaparate: la enorme convocatoria de su deporte nacional y su congregación identitaria..

Trump entendió esa fuerza y respondió primitivamente.

Lo ocurrido ayer no fue un fenómeno musical. Es un fenómeno de masas surgido desde dentro contra el ICE como sinécdoque. No se trata de un salsero, en el sentido tradicional ni tampoco un simple reguetonero comercial.

Es una respuesta a la marginación (como le llama Rubén Blades *) o como lo explica de manera clarísima Willy Colón: la irrupción cultural de la música del Caribe desde Nueva York:

“El latino en Estados Unidos no se asimila, no tiene confianza, y el barrio es un refugio, un gueto para los latinoamericanos.

“En Estados Unidos, los latinos son una minoría que vive en un contexto donde hay discriminación, y sólo en el barrio ellos logran reproducir su ambiente original y allí mismo crean una necesidad. En los barrios se desarrolla una formación social que es la expresión de un pedacito de la patria de cada emigrado, y en ese medio se da un valor a lo latinoamericano como algo importante.

“Razones sociológicas y culturales dan origen a la salsa precisamente en los barrios latinos de Nueva York, donde surge como una muestra de resistencia cultural, pues si sabemos que todavía no somos completamente aceptados por la cultura norteamericana, ¿por qué sumarnos al rock and roll u otro tipo de música?

“La salsa ( y sus derivaciones) surge como algo nuestro y viene cargada de historias de la calle, de la esquina, de la situación política… La salsa es como un periódico, una crónica de nuestra vida en la gran ciudad y por eso habla de temas como la criminalidad, la droga, la prostitución, el dolor, el desarraigo y hasta de nuestra historia de explotados y subdesarrollados…” y ahora la persecusión al inmigrado.

Dice Rubén Blades algo sobre el origen:

“La «Salsa» fue un apelativo utilizado para homogeneizar todas las corrientes de música bailable del Caribe y con eso facilitar su internacionalización como un producto comercial…

“En New York la contribución de músicos como Arsenio Rodríguez fue vital. Arsenio modificó el formato instrumental de la banda tradicional y creó un sonido original que como opción hizo posible su desarrollo en clubes de acceso popular. Su impacto fue más allá de la música. La contribución de la salsa a la desegregación de sitios públicos en New York es un hecho muy desatendido.

“…Por eso no hay que menospreciar ni ignorar, por supuesto, la contribución de Puerto Rico y de sus músicos a la creación del género...

“…Su condición de inmigrantes en New York le dio un tono muy especial a la música que componían, dotándola de su energía, rabia, esperanza, humor y la influencia del jazz que producía la también discriminada población negra. La salsa posee características muy ligadas al alma de New York y a la masa inmigrante latina”.

Sin estas reflexiones no se entiende el furibundo rechazo WASP. Al llamado de un grupo de artistas “country” (el minúsculo folclore americano) en una guerra sonora perdida de antemano el establishment cobró marginalidad.

Tampoco es menor la audacia de la NFL cuya intención política se disfrazó de oportunidad comercial.

*Los rostros de la salsa. Leonardo Padura.