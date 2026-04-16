¿El Verde estará firmando su caída en San Luis?

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, (Galo Cañas Rodríguez)

San Luis Potosí tiene mucha más relevancia para Ricardo El Pollo Gallardo que para el Partido Verde en sí, aunque quizás la dirigencia nacional corra el riesgo de hacer un mal cálculo.

La franca declaratoria verde contra Morena, por más que intenten disimularlo, está moviendo rápidamente las aguas en la entidad y alineando personajes locales para el proceso 2027 en un gran frente.

Quien hoy encabeza la presencia de los Nava, de gran peso en la política estatal, estaría redirigiendo sus objetivos y contemplando una candidatura por la alcaldía de la ciudad capital en lugar de la gubernatura. Enrique Galindo, actual presidente municipal, queda más libre para eventuales alianzas tendientes a lograr un candidato que represente a varias fuerzas políticas e impida la llegada al poder de la esposa del gobernador.

Gallardo ha impulsado su nepotismo tan malamente que en esa maraña de protoalianzas se incluye a morenistas.

Servidores de la Nación golpeadores

Los Servidores de la Nación, un grupo sobre el que seguramente deberíamos tener más atención y que muchas veces no tiene una frontera clara entre la función pública y lo partidista, salieron a relucir luego de que impidieran, con violencia, la realización de un video nota en un espacio púbico.

Más allá de ese hecho concreto en sí, lo lamentable es su actuación como grupo de choque.

Sensibilidad en un tema, como lo que hace la Secretaría del Bienestar, es indispensable. Bajo ninguna circunstancia estos jovencitos pueden ser usados como cabeza de lanza para someter a alguien a que se cumplan los deseos de sus jefes.

Rojo de la Vega, airosa

Puntos de acuerdo van y puntos de acuerdo vienen en el congreso de la Ciudad de México y no encuentran como moverle un pelo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega...

El coordinador de diputados federales de MORENA, Arturo Ávila, sumó una más a las denuncias en contra de la alcaldesa, tendrá el mismo camino…

Parece que los políticos no han identificación que lo que más agradece el ciudadano no es el conflicto entre ellos, si no tener luz afuera de sus casas, que pavimenten sus calles, ver trabajar a sus autoridades haciendo podas y limpiando calles.

Los drones de la Álvaro Obregón resultaron inútiles

El chiste cruel en los pasillos de la Alcaldía Álvaro Obregón es que hubo mucho despliegue de drones y misiones espaciales en la agenda del delegado Javier López Casarín, pero que lo elemental, el trabajo de siempre, fue el que falló y trajo consigo un desastre que dejó atónitos a los capitalinos.

En efecto, la atención puesta a la alta tecnología e innovación a la que apuesta al alcalde no sirvió de nada a la hora de la verdad.

El abasto de agua en esas zonas altas de la Ciudad depende muchas veces de hacer subir (bombear) el agua hacia centros de almacenaje para después realizar el reparto para uso doméstico.

Ese trabajo se reparte entre la Segiagua y la alcaldía… y sí, los drones resultaron inútiles para detectar que una compuerta requería mantenimiento.

Boletas en la Ciudad

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que preside Patricia Avendaño, comienza este viernes con la distribución de boletas para la Elección de Copacos y la Consulta de Presupuesto Participativo.

Es un buen reto llevar más de 5.2 millones de boletas, además de documentación y materiales, a todas las colonias de la Capital, pero el Instituto Electoral ha hecho ese trabajo durante 15 años y ya tiene experiencia.

Toca a la ciudadanía aprovechar el esfuerzo y los recursos invertidos, que al final son nuestros, para aprovechar estos ejercicios democráticos.

La cita es el 3 de mayo.