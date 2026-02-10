El discurso de Kuri en Querétaro

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro (César Gómez Reyna)

El gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, tuvo el atinado sentido de la oportunidad para incluir como tema principal de su discurso, el pasado 5 de febrero durante la ceremonia de aniversario por la promulgación de la Constitución, el tema de la Reforma Electoral en puerta. Y es que como bien dijo, la bandera principal que dio origen al movimiento revolucionario de 1910 fue la exigencia del Sufragio Efectivo y no Reelección.

Además de brindar su apoyo y el de su gobierno a la presidenta Sheinbaum frente a su postura ante amenazas del exterior, México, dijo, no acepta dictados extranjeros ni instrucciones de nadie, especialmente de EU. Luego relacionó la situación que vive México a la iniciativa de Reforma Electoral que la presidenta enviará al congreso para su discusión y aprobación en los próximos días.

Kuri hizo eco de las opiniones de expertos en el tema electoral, así como de los partidos de oposición y ciudadanía en general a causa de los avances dados a conocer sobre los aspectos que se pretende reformar por Pablo Gómez, los cuales provocaron reacciones de preocupación y suspicacias diversas ante un posible retroceso de las condiciones que se lograron después de años de lucha para contar con un órgano electoral independiente y autónomo.

En el evento, celebrado en Querétaro, al que asistió la plana mayor de los tres poderes de la unión, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, el discurso de Kuri llamó la atención sobre todo por sus conceptos muy bien estructurados sobre lo que debería ser una Reforma Electoral que beneficie al país como producto del consenso de fuerzas políticas y sociedad civil.

Mauricio Kuri, quien goza de importante aprobación de los queretanos por la forma en que ha llevado el gobierno del estado, es una voz con autoridad moral dentro de la oposición.

Los tiempos que se avecinan demandan el fortalecimiento de la democracia y la justicia, la exigencia democrática fue en parte el origen de la revolución de 1910, sufragio efectivo, no reelección, reclamo principal del movimiento revolucionario, lo que mantiene plena vigencia, afirmó en otra parte de su discurso. Reformar las leyes electorales no debe distanciarnos sino aproximarnos al ideal revolucionario del sufragio efectivo. Para ello el sufragio debe ser libre, que cada ciudadano emita su voto sin presiones ni coacciones, que el voto no tenga precio, y no se condicione a políticas públicas.

Ante estas consideraciones, los asistentes identificados con la 4T ya no aplaudieron de la misma forma como cuando Kuri ofreció a la presidenta su apoyo diciéndole que no está sola, que cuente con Querétaro.

Afortunadamente la presidenta ha dado muestras de que su iniciativa no pretende acabar con la independencia y autonomía del INE, como se había filtrado por las declaraciones de Pablo Gómez, quien después de lo declarado por la doctora Sheinbaum ha permanecido en el más completo silencio sin pronunciar una sola palabra.

VOLARIS Y ASUR REFUERZAN LA CONECTIVIDAD EN EL SURESTE

Volaris y el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) continúan fortaleciendo la conectividad aérea, el turismo y la movilidad regional con el anuncio de cuatro nuevas rutas nacionales, que iniciarán operaciones durante los primeros días de junio de este año en aeropuertos del sureste de México.

Con esta expansión, Volaris pasará de 36 a 40 rutas operadas en aeropuertos de ASUR, consolidando su presencia en ocho de los nueve aeropuertos que administra el grupo en la región: Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa.

Las nuevas rutas que se incorporan a la red de Volaris son: Puebla–Huatulco, Puebla–Villahermosa, Querétaro–Oaxaca y Querétaro–Veracruz, fortaleciendo la conectividad entre importantes centros urbanos y destinos turísticos del país.

Actualmente, Volaris opera en los aeropuertos de ASUR un promedio de 634 vuelos semanales, lo que facilita el acceso de miles de clientes que viajan por motivos de turismo, negocios o para visitar a amigos y familiares.

Sin duda estas nuevas rutas impulsarán el desarrollo económico y turístico de la región.

