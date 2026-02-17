Golpeteo en Morena

Un hombre acomoda una bandera de Morena Un hombre acomoda una bandera de Morena (Cuartoscuro)

Cada vez son más los temas en donde se presentan diferencias al interior del partido en el poder, uno de ellos es el relacionado con la implementación de la reforma al Poder Judicial. En este sentido, el senador Javier Corral exhortó a Morena para que antes de las elecciones del 2027 se analice si la reforma está funcionando adecuadamente, ya que según dijo, se ha estado viendo que en los estados abrió la oportunidad a los gobernadores para que se despacharan con la cuchara grande, colocando a personas de su preferencia como juzgadores con un desconocimiento brutal en la materia.

Declaraciones muy duras y reveladoras del senador que deben ser atendidas, estableciéndose controles para que lleguen elementos con la capacidad necesaria, porque muchos de los jueces en los estados no tienen la capacidad necesaria para realizar su trabajo. Debe privilegiarse la carrera judicial con criterios más claros, realizarse exámenes, valorar la experiencia y el conocimiento, comentó Javier Corral.

La presidenta Sheinbaum se ha mostrado sensible ante las críticas, sobre todo viniendo de elementos de su propio partido. La hemos visto interesada en opiniones divergentes y ha tomado decisiones que corresponden con puntos de vista que cuestionan decisiones tomadas por elementos que, siendo parte de su administración, actúan tratando de dinamitar sus decisiones oponiéndose y haciendo críticas a sus superiores.

El caso más reciente que ha provocado aplausos y reconocimiento de la ciudadanía en general es el de haber cesado al Director General de Materiales Educativos de la SEP Marx Arriaga, funcionario donde su capacidad para ejercer el cargo dejó mucho que desear, aparte de mostrarse irrespetuoso y retador ante superiores en la secretaría donde laboraba. Arriaga convocó a maestros y personas aliadas a sumar sus esfuerzos para destruir a la actual SEP, acusándola de querer privatizar la educación pública. Lo cierto es que este personaje no respondía a los intereses educativos, sino a propósitos facciosos e ideológicos.

El espacio de decisiones de la presidenta, ante los llamados duros de la Cuarta Transformación, lo ha aprovechado con inteligencia para hacer sentir y dejar bien claro quién es la persona, que por decisión de la mayoría de quienes votaron a su favor, lleva la responsabilidad de tomar las decisiones que inciden en el desarrollo económico y social del país.

Sin duda hechos como la salida de Adán Augusto López de la coordinación de los senadores de Morena, la destitución del director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, y ahora el cese de Marx Arriga en la SEP, han generado fricciones internas con el ala dura del partido.

La doctora debe aprovechar hábilmente los márgenes de decisión que tiene para hacerse de colaboradores leales a ella y con capacidad necesaria para ejercer sus cargos.

Se sabe que este grupo radical de Morena, ha buscado dinamitar los esfuerzos y experiencia política que se está utilizando para lograr una renegociación del T-MEC favorable a nuestro país, demostrando un gran desconocimiento de lo que significa ese tratado para los miles de trabajadores mexicanos cuyos empleos dependen de él.

Ante las voces dentro del equipo del presidente Trump, que no recomiendan su permanencia, la preocupación para nuestro gobierno no es menor. Es por ello que el equipo que encabeza el secretario de economía Marcelo Ebrard, ha estado trabajando sin descanso para demostrar las ventajas que el tratado ha generado no sólo para México sino también para los Estados Unidos.

