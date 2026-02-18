Cara a cara con Jorge Romero

Jorge Romero Presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) (Galo Cañas Rodríguez)

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, augura que al blanquiazul le irá bien en el 2027. Es optimista. Adelanta que el partido conservará los estados que gobierna, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, pero también pueden ganar en otros como Colima, Sonora, Zacatecas, Michoacán y San Luis Potosí, ya que en esos estados ya gobierna la capital que en promedio representa más del 40 por ciento del listado nominal, que es un porcentaje definitorio.

De modo que, en palabras de Jorge Romero, no es un sueño guajiro pensar en la victoria del PAN en esos estados

Romero habló con Juan Manuel Jiménez, titular de la serie Cara a Cara de Crónica, que se transmiten por las plataformas digitales del grupo editorial. El dirigente del PAN reiteró que el partido se abre a la ciudadanía para sumar militantes; pero también, ojo, para las candidaturas, ya hay casi 9 mil ciudadanos que han levantado la mano para lograr una candidatura azul. ¿Quién más se apunta?

Uruapan, otros tres

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención este fin de semana de tres personas más que habrían estado involucradas en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

También se supo que hoy mismo, Grecia Quiroz asistirá a la Fiscalía estatal para aportar nueva documentación sobre el caso. Grecia es la viuda de Manzo, es alcaldesa de la demarcación y goza de popularidad en la entidad.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno coinciden en la necesidad de cerrar el caso, no solo para ganarle una partida a la impunidad, sino para que no meta ruido en el proceso electoral del año que entra, que en Michoacán será de alta tensión y no quieren que el caso Manzo lo complique. Por allá muchos comentan que la participación de Grecia Quiroz en los comicios para gobernador depende si el caso de su marido sigue abierto o si para entonces ya se solucionó.

La reforma, otra semana de espera

Parecía que todo estaba listo para anunciar el envío al Congreso de la iniciativa de Reforma Electoral, pero no. Habrá que aguardar una semana más para hacer ajustes de último momento y que la reforma pueda transitar como dicen en San Lázaro, ya que los partidos de la coalición oficial, PT y PVEM, todavía no dan el sí.

De lo que ha trascendido se sabe que la reforma busca disminución de los costos tanto en el presupuesto de los organismos electorales y del dinero que se entrega a los partidos, que los legisladores plurinominales se elijan de otra forma y aumentar las opciones de la democracia participativa. Sin los votos a favor de PT y PVEM la reforma no va.

Ataque impune contra Alejandra

No se ha tomado con la seriedad que merece la agresión del grupo de choque de los ambulantes que pastorea la señora Barrios en contra de empleados de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos Alejandra Rojo de la Vega que en el zafarrancho resultó lastimada. Alejandra es una autoridad legalmente constituida y hay que decir que no recibió la protección que merecía.

Ni los comerciantes de San Cosme ni los de ningún otro barrio son dueños del espacio público, tienen que acatar las normas que dicte la autoridad para trabajar en las calles

Desde hace años hay arreglos no escritos de protección de comerciantes a cambio de filiación política para el partido en el poder, lo que incluye dejar a su suerte a la autoridad que pretende hacer valer la ley. Uno de esos enfrentamientos puede terminar en tragedia, Hay que manejarlos con mucho más cuidado.